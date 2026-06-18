Intensivvårdssjuksköterska Intensivvårdsavdelningen Karlskoga lasarett
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Karlskoga Visa alla sjuksköterskejobb i Karlskoga
2026-06-18
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Vi erbjuder ett lärorikt, omväxlande och spännande arbete med många utmaningar. Vi som arbetar här är ett glatt gäng med bred kompetens och söker en engagerad, positiv och driven kollega.
Avdelningen har 4 intensivvårdsplatser och bemannar även den postoperativa avdelningen. Avdelningen ger service åt regionens alla kliniker. Vi är länsklinik som innefattar tre intensivvårdsavdelningar, Karlskoga, Örebro och Lindesberg. Detta innebär att möjlighet finns att kombinera arbetsplats.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Som intensivvårdssjuksköterska ingår du i ett team tillsammans med undersköterska, läkare och fysioterapeut. Du ansvarar för två intensivvårdspatienter tillsammans med ditt team. I arbetsuppgifterna ingår sedvanliga arbetsuppgifter som intensivvårdssjuksköterska. Vi har möjlighet att utföra dialys (CVVHD). Avdelningen sköter även elkonverteringar och är delaktiga i vårdkedjan Rädda Hjärnan.Kvalifikationer
Specialistsjuksköterska inom intensivvård.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård bedriver verksamhet vid regionens tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Det är ett stort verksamhetsområde med cirka 400 anställda. Våra arbetsområden är anestesi, intensivvård, operationsservice (postop och dagkirurgi) samt en neurointermediär avdelning. Vid Karlskoga lasarett finns en anestesiavdelning, intensivvårdsavdelning och en postoperativ enhet.
Karlskoga lasarett är ett av Region Örebro läns tre akutsjukhus. Vi som arbetar på Karlskoga lasarett är stolta över vårt sjukhus. Vi bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism, vilket bland annat avspeglar sig i att vi som första sjukhus i Sverige har Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Lasarettet är medelstort med cirka 900 anställda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:508". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
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701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Karlskoga Kontakt
Vårdförbundet
Jenny Gustafsson jenny.gustafsson@regionorebrolan.se 073-537 75 99 Jobbnummer
9969327