Specialist Inom Wash Och Nödsanitet
Avaron AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-18
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-18Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett forskningsdrivet projekt som undersöker hur avlopps- och sanitetslösningar kan fungera när samhällsviktiga funktioner pressas av kris eller krig. Rollen passar dig som har djup erfarenhet av WASH i internationella sammanhang och vill omsätta lärdomar från humanitära insatser och konfliktpåverkade miljöer till kunskap som är relevant för Sverige.
Du arbetar i en tvärsektoriell miljö där teknik, organisation och styrning behöver mötas. Tillsammans med andra experter inom bland annat VA-system, systemanalys och metodik bidrar du till att ta fram analys, policyunderlag och prövbara handlingsalternativ. Det här är en ovanlig möjlighet att påverka svensk beredskap inom ett komplext och samhällsviktigt område.
ArbetsuppgifterDu bidrar med lärdomar från internationella krishändelser inom avlopp och sanitet, med fokus på miljöer präglade av kris, konflikt eller krig.
Du översätter internationella erfarenheter inom WASH och nödsanitet till svensk kontext och gör dem användbara i analys och utvecklingsarbete.
Du tar fram analyser, rekommendationer och beslutsunderlag kopplade till styrning, policy och genomförande inom sanitet och närliggande samhällskritisk infrastruktur.
Du samarbetar iterativt med projektparter och andra deltagare för att utveckla handlingsalternativ som går att pröva i praktiken.
Du bidrar i policylabbsprocesser, workshops och kunskapsutbyten där internationella erfarenheter behöver kopplas till svenska behov och förutsättningar.
Du stärker kopplingen mellan analytiska insikter och genomförbara lösningar inom beredskap, resiliens och samhällsviktig infrastruktur.
KravDu har dokumenterad erfarenhet av arbete i internationella WASH-projekt, särskilt i humanitära insatser eller i konfliktpåverkade eller krisdrabbade miljöer, med relevans för beredskap, resiliens eller samhällsviktig infrastruktur.
Du har internationell erfarenhet från en kontext som är relevant för Sverige, inklusive erfarenheter från Ukraina.
Du har dokumenterad erfarenhet av planering, samordning eller genomförande av sanitetsinsatser vid storskaliga nödsituationer, humanitära kriser eller andra situationer med allvarligt störda samhällsfunktioner.
Du har erfarenhet av arbete med nödavloppsberedskap i svensk kontext, inklusive samverkan med svenska myndigheter, länsstyrelser, kommuner och eller VA-organisationer.
Du har dokumenterad erfarenhet av att planera, genomföra och anpassa utbildningar, kapacitetsutvecklingsinsatser eller träningsmoment inom nödsanitet, WASH, krisberedskap eller närliggande område.
Du har dokumenterad erfarenhet av policyutveckling kopplat till sanitetsfrågor i internationell kontext.
Du har dokumenterad erfarenhet av tvärsektoriellt arbete där tekniska, organisatoriska och styrningsrelaterade perspektiv integreras i analys eller genomförande.
Du har dokumenterad erfarenhet av att ta fram analyser, beslutsunderlag eller rekommendationer för policy, styrning eller genomförande inom sanitet, WASH eller närliggande samhällskritisk infrastruktur.
Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av att leda eller stödja workshops och intervjuer i relevant professionell kontext.
Erfarenhet av arbete i gränslandet mellan teknik, organisation, styrning och användarbehov, med förmåga att beakta risker, genomförbarhet och lokala institutionella förutsättningar.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7933828-2058961". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9969338