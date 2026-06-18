Forskningsassistent, påverkansoperationer förstärkta med cyber
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2026-06-18
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Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem. Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap som undersöker hur tekniska och sociala komponenter påverkar de system som används för samhällets försvar och säkerhet. Inom ämnet försvarssystem berör både forskning och utbildning till exempel hur militära förband med ny materiel ska organiseras eller hur nästa generations stridsflygplan ska utformas för att uppnå största möjliga luftförsvarseffekt eller andra samhällskritiska områden som energiförsörjning under påfrestande förhållanden. Läs gärna mer om ämnet och vår verksamhet här: https://www.fhs.se/utbildning/vara-amnen/forsvarssystem.htmlPubliceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Forskningsassistenten förväntas bidra i kartläggning och analys av kunskapsläget för möjligheterna att uppnå ökade militärstrategiska effekter genom olika former av samverkan mellan strategisk kommunikation, kognitiv krigföring, påverkansoperationer och cyberförmågor i en svensk kontext. I arbetsuppgifterna kan även ingå att stödja planering och genomförande av seminarier, workshoppar och avstämningar med projektets intressenter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter gäller systematisering och analys av tidigare forskning, självständigt skrivarbete och andra forskningsrelaterade sysslor, inklusive administration. Arbetet omfattar särskilt systematiska litteraturgenomgångar, kartläggning av relevant forskning, analys av grå litteratur, doktriner, policydokument och strategiska dokument samt sammanställning av centrala teman, forskningsluckor och praktisk relevans. I arbetsuppgifterna kan även ingå att stödja planering och genomförande av seminarier, workshoppar och avstämningar med projektets intressenter.
Arbetet har en tydlig tillämpad inriktning där du, tillsammans med övriga projektmedlemmar, tar fram underlag, analyser och rekommendationer som är direkt användbara för Försvarsmakten.
Anställningen är placerad i Stockholm.
Vem söker vi?
Den sökande ska ha lägst en masterexamen i ett ämne med relevans för projektet. Kunskaper om forskning kring strategisk kommunikation, kognitiv krigföring, påverkansoperationer samt cyberförmågor utifrån en svensk kontext är meriterande. Det krävs att du har en god förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska och engelska.
Forskarutbildning, officersbakgrund liksom praktisk erfarenhet av arbete inom området är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi ser att du har god samarbetsförmåga, hög social kompetens och trivs i mötet med nya människor. Du är självgående som person och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Vidare är du strukturerad, noggrann och och analytisk. Du trivs i en miljö där forskare, officerare och andra praktiker samarbetar tätt.
För att trivas hos oss behöver du vara engagerad och närvarande och du vill bidra till Försvarshögskolans professionella utveckling, kollegiala samarbetskultur och sociala sammanhållning. Det faller sig vidare naturligt för dig att dela med dig av din kunskap och bidra till att skapa en givande och god arbetsmiljö.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Detta är en tidsbegränsad anställning, på heltid, på sex månader med eventuell möjlighet till förlängning.
En anställning vid Försvarshögskolan kan komma att innebära en säkerhetsprövning för placering i säkerhetsklass vilket innebär registerkontroll och i vissa fall säkerhetsintervju hos Säkerhetspolisen.
Anställningen kan komma att innefatta krigsplacering. Om du redan är krigsplacerad i din nuvarande anställning på en myndighet och din kompetens behövs i Försvarshögskolans krigsorganisation sker det en förhandling mellan berörd myndighet och Försvarshögskolan om var du ska vara placerad.Tillträde
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Försvarshögskolan tillämpar individuell lönesättning.
Förmåner för anställda vid Försvarshögskolan -FHS/Förmåner/anställd. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla ett ett CV och tidigare akademiska arbeten (examensuppsats) och skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Logga in och sök jobbet" på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HR 119/2026. Din ansökan ska vara inskickad senast den 2 augusti 2026.
Komplett ansökan ska vara Försvarshögskolan tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Under juli kan svarstiden på frågor om tjänsten vara längre än vanligt på grund av semestertider.
I de fall det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid lika eller i stort sätt lika kvalifikationer hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.
Välkommen med din ansökan senast den 2 augusti 2026! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HR 119/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarshögskolan
(org.nr 202100-4730)
Drottning Kristinas väg 37 (visa karta
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115 39 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarshögskolan Kontakt
Docent, lektor
Mikael Weissmann mikael.weissmann@fhs.se +46768826871 Jobbnummer
9969322