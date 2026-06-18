Grundskollärare åk 1-3, Linblommans skola
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2026-06-18
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Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.
Linblommans skola är en F–6-skola fyra kilometer sydväst om Umeå centrum. En skola som är lagom stor att få nya vänner, lagom liten att varje elev blir sedd! Hos oss är digitala verktyg en naturlig del av arbetet. Vi har dessutom ett eget tillagningskök med hög andel ekologiska råvaror och tillgång till en av Umeås modernaste idrottshallar.
Vi söker nu en grundskollärare till vår blivande årskurs 2!Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Du kommer att vara en av två ansvariga lärare i klassen som tillsammans planerar, genomför och följer upp undervisningen. I arbetslaget finns även två resurspersoner knutna till elevgruppen, i syfte att skapa förutsättningar för samverkan och stöd i det dagliga arbetet.
I uppdraget ingår undervisning och dokumentation som sker i ett nära samarbete med de andra i teamet kring klassen. Tillsammans arbetar ni för att skapa en trygg, strukturerad och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.
Om dig
Vi söker dig som är strukturerad, välplanerad och har en god förmåga att skapa trygga och inkluderande elevgrupper där varje elev ges förutsättningar att utvecklas. Du trivs med att samarbeta med kollegor, bidrar aktivt till det gemensamma arbetet och ser värdet av att tillsammans skapa en positiv och utvecklande lärmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Lärarutbildning med behörighet för aktuell årskurs 1-3
Har/har ansökt om lärarlegitimation
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Goda kunskaper i svenska och engelska språket i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete med undervisning
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Arbetsplats
Utbildning, För- och grundskolenämnden, Linblommans skola Kontakt
rektor
Martin Svedberg martin.svedberg@umea.se 090-165909 Jobbnummer
9969313