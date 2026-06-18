Sommarvikarier till Villa Kristineberg i Vallentuna
Vardaga AB / Undersköterskejobb / Vallentuna Visa alla undersköterskejobb i Vallentuna
2026-06-18
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Villa Kristineberg sommarvikarier till sommaren 2026. Du får introduktionsutbildning med värdefull kunskap om omvårdnad och service.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar – respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Nu söker vi dig som vill ha ett varierande och utvecklande sommarjobb, som rustar dig för framtiden – oavsett var den är.
Självklart får du en introduktion som spänner över alla områden - från värdegrund, vår omsorgsfilosofi Den goda dagen, introduktion för hjälpmedel och förflyttning - till måltid, hygien och dokumentationsrutiner.
Här är några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Introduktionsutbildning
Ledarskapsutbildade chefer och små arbetsgrupper
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Arbetskläder
Kollektivavtal
Om rollen
Din uppgift är att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver. Tack vare dig kan den som bor hos oss behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Samtidigt utvecklar du värdefull kunskap om omvårdnad, service och åldrande.
Som undersköterska/vårdbiträde spelar du en nyckelroll i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som arbetar tätt ihop.
Om Villa Kristineberg
Boendet öppnade i mars 2026 och består av 60 lägenheter fördelade på tre våningar med inriktning demens och somatik. Varje avdelning har ett gemensamt kök och trivsamma utrymmen för samvaro och måltider.
Vi har ett samarbete med företaget Ung Omsorg. Det innebär att ett team av ungdomar i åldrarna 14–18 år besöker oss på helger och lov. Ung Omsorg gör olika aktiviteter för att sätta guldkant på tillvaron för våra boende.
Du har en gruppchef som större delen av sin tid arbetar nära dig i verksamheten. Att bli gruppchef kan även vara en karriärmöjlighet för dig som undersköterska.
Här arbetar vi med djur i vården och har regelbundet besök av terapihundar.
Din erfarenhet och kunskap
Vi gissar att du som söker dig till oss:
• lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg men även en talang för att möta människor i olika situationer.
• är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar.
• trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.
Vi ser gärna att du är utbildad undersköterska/vårdbiträde eller har motsvarande erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen.
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.Publiceringsdatum2026-06-18Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: löpande Sista dag att ansöka är 20260630 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: anna.bergius@vardaga.se pernilla.johansson@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Kommunal, kommunal.se
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Mer information om hur vi kommer behandla dina personuppgifter och dina rättigheter som registrerad hittar du här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7932082-2058962". Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Göksholmsbacken 14 (visa karta
)
186 40 VALLENTUNA Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
9969343