Positiv extrajobbare till lager i Linköping
Pokayoke AB / Lagerjobb / Linköping Visa alla lagerjobb i Linköping
2026-01-27
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Linköping
, Finspång
, Norrköping
, Söderköping
, Haninge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Hej! Nu söker vi dig som bor i Linköping och är ute efter ett extrajobb vid sidan om studier eller annat arbete på minst 50%, och tänker dig detta uppdrag som långsiktigt.
Du ska kunna arbeta 2-3 vardagar i veckan, tiderna som gäller är 07-16 och 15.45-00.15.
Du ska kunna arbeta både dag och kvällstid.
Vad vi söker
Vi tror att du som söker är noggrann, effektiv och har en vilja att leverera ett bra jobb. Du behöver ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och en positiv inställning. En hög arbetsmoral och viljan att lära sig kommer man långt med.
Meriterande:
Truckkort
Lagererfarenhet
Erfarenhet av automation
Tillgång till Bil
Välkommen med din ansökan!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av.
Hos oss är alla lika värda. Vi tar hand om varandra och vill ständigt lära varandra och av varandra. Vi är öppna för utveckling och gör alltid vårt bästa i uppdrag och samarbeten vi jobbar med. Inställningen är det viktigaste på Pokayoke! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "664". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Kontakt
Lina Wickius lw@pokayoke.se Jobbnummer
9706477