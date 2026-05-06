Port- och dörrtekniker
Är du typen som älskar att få saker att fungera? Kanske har du bytt ett par tändstift, mekat med en trasig bilmotor eller fått en skoter att spinna som en katt? Då tror vi att du kommer trivas hos oss! Portar, dörrar och dörrautomatik är inte så annorlunda - de behöver kärlek, tekniskt kunnande och en händig person för att hålla sig i toppskick.
Vilka är vi?
Nelab är en del av en växande koncern där vi ser ljust på framtiden. Vi levererar, monterar och servar hissar, rulltrappor, dörröppnare och industriportar till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggföretag. Vårt team är ett härligt gäng som gillar att jobba tillsammans och ha roligt - både på och utanför jobbet. På grund av ökad efterfrågan söker vi nu förstärkning till våra team i Luleå.Publiceringsdatum2026-05-06Arbetsuppgifter
Som port- och dörrtekniker hos oss kommer du att:
Arbeta med installation, service och modernisering av portar, dörröppnare och dörrautomatik.
Felsöka, serva och reparera utrustning ute hos våra kunder.
Jobba självständigt ibland och i team när det behövs - teamwork är en del av vår kultur!
Vem är du?
Vi tror att du har en bakgrund inom elektronik, mekanik eller styr- och reglerteknik. Men viktigast är att du har ett gediget tekniskt intresse, gillar att jobba praktiskt samt är van vid att arbeta mot tidsstyrda mål utan att ge avkall på kravet om högsta säkerhet och kvalitet. Är du dessutom social, självgående och trivs när det är mycket på gång, så kommer du passa perfekt hos oss.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - här får du en arbetsplats med högt i tak, korta beslutsvägar och gott kaffe. Vi gillar att fira framgångar och bjuda på goda stunder tillsammans.
Förutom det får du också:
Generösa personalförmåner.
Träningsmöjligheter och regelbundna hälsoundersökningar.
Frukost varje fredag och personalevenemang några gånger per år
Kollegor som alltid ställer upp och ett jobb där ingen dag är den andra lik.
Så, är du redo att öppna dörren till nästa steg i karriären? Skicka in din ansökan och bli en del av Nelab.Så ansöker du
Vid frågor kan du höra av dig till Robert Blombäck, robert.blomback@nelab.se
, 070-687 47 47.
Din ansökan med CV och personligt brev skickas till robert.blomback@nelab.se
. Urval och tillsättning sker löpande så tveka inte för länge.
Om Nelab
Nelab är en av södra Norrbottens största serviceorganisationer inom eljobb, hiss och vitvaror. Vi tar oss an allt från stora entreprenader till snabba och flexibla serviceuppdrag. Nelab är ett av åtta bolag i koncernen Nelab Invest AB med huvudkontor i Piteå. Totalt arbetar bolagen i koncernen inom cirka 10 affärsområden, har cirka 190 anställda och omsätter över 280 mkr.
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: robert.blomback@nelab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nelab Hiss AB
(org.nr 556647-9035), https://www.nelab.se/port-och-dorrtekniker/
Spantgatan 20 (visa karta
)
973 34 LULEÅ Arbetsplats
Nelab Hiss, Luleå Kontakt
Serviceledare
Robert Blombäck robert.blomback@nelab.se 070-687 47 47 Jobbnummer
9896157