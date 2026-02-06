Poolvärd till Barnens Gård AB
Barnens Gård AB / Säkerhetspersonalsjobb / Karlskrona Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Karlskrona
2026-02-06
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barnens Gård AB i Karlskrona
Vill du jobba i en härlig sommarmiljö med glada gäster, sol och bad?
Vi söker nu poolvärdar till vårt vattenland för sommarsäsongen juni-augusti.
Som poolvärd är du en viktig del av gästupplevelsen och bidrar till att poolområdet är tryggt, välkomnande och trivsamt. För att vara aktuell för denna tjänsten ska du vara minst 18 år.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Vara synlig och tillgänglig i pool- och vattenlandsområdet
Hjälpa och guida gäster, svara på frågor och ge service
Bidra till ordning, trivsel och säkerhet
Städ och tillsyn av poolområde och omklädningsrum
Samarbete med övrig personal
Vi söker dig som:
Är glad, ansvarstagande och tycker om att jobba med människor
Har god servicekänsla och ett positivt bemötande
Trivs med att arbeta utomhus och i ett högt tempo
Är simkunnig
Kan arbeta hela eller större delen av sommaren
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - rätt inställning är viktigast!
Vi erbjuder
Ett roligt och socialt sommarjobb
Arbete i ett härligt team i en unik miljö
Introduktion, upplärning och HLR utbildning.
Ett minnesvärt sommarjobb med mycket energi och skratt
Anställning
Timanställning juni - augusti
Arbetstider varierar och inkluderar helger.
Ansökan
Skicka din ansökan till sommarjobb@barnensgard.se
med en kort presentation av dig själv. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: sommarjobb@barnensgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Badvakt". Arbetsgivare Barnens Gård AB
(org.nr 556821-3333)
371 94 LYCKEBY Jobbnummer
9729352