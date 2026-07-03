Plutonchef till kirurgi pluton - Sjukhusbataljon
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2026-07-03
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Vill du leda en verksamhet där ledarskap, medicinsk förmåga och operativ effekt möts? Sjukhusbataljonen söker en engagerad och driven plutonchef till kirurgipluton.
Om kirurgipluton
Kirurgiplutonen är en central del av sjukhusbataljonens sjukvårdsförmåga och har till uppgift att upprätta, driva och understödja kirurgisk verksamhet i fältmässiga miljöer. Plutonen bidrar till att säkerställa att kvalificerad kirurgisk vård kan genomföras nära insatsområdet, vilket ökar möjligheten att rädda liv och minska konsekvenserna av skador och sjukdom.
Verksamheten omfattar planering, etablering och drift av kirurgiska behandlingsplatser samt stöd till militära operationer med kvalificerad sjukvård. Enheten utbildas och övas kontinuerligt för att kunna verka nationellt och internationellt samt under förhållanden där ordinarie sjukvårdsresurser är begränsade eller hårt belastade.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som plutonchef ansvarar du för plutonens verksamhet, personal och utveckling. Du leder plutonens dagliga arbete och säkerställer att utbildning, övning och beredskap genomförs enligt uppsatta mål.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Planera, leda och följa upp plutonens verksamhet.
Utveckla plutonens operativa förmåga och beredskap.
Ansvara för utbildning- och övningsverksamhet.
Utöva personalansvar för underställd personal.
Samordna verksamheten med övriga delar av kompaniet.
Delta i planering och genomförande av övningar, insatser och beredskapsverksamhet.
Säkerställa att plutonen kan upprätta och driva kirurgisk verksamhet under fältmässiga förhållanden.
KRAV
Kvalifikationer
Godkänd officersexamen alternativt specialistofficersexamen.
Svensk medborgare.
Körkort klass B.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
God fysisk förmåga enligt Försvarsmaktens krav. Publiceringsdatum2026-07-03Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och utvecklande ledare. Du har förmåga att skapa förtroende, motivation och sammanhållning i en verksamhet med hög specialistkompetens. Du trivs med arbete både självständigt och i team.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenhet i befattning som plutonchef eller ställföreträdande plutonchef.
Erfarenhet från sjukvårdsförband eller sjukvårdsledning.
Erfarenhet av utbildning- och övningsverksamhet.
Erfarenhet från nationella eller internationella insatser.
God förmåga att planera, leda och följa upp verksamhet.
Kunskap om militär sjukvårdstjänst och sjukvård i fältmiljö.
Instruktörs- eller ledarskapsutbildningar inom Försvarsmakten.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid 100%
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Arbetsort: Göteborg
Militär befattning: Nivå OF1
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Upplysningar om befattningen
Christian Johansson
Nås via växeln 08–7887500
Upplysningar om rekryteringen
Julia Åhsberg
Nås via växeln 08–7887500
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, mailto:forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SEKO, mailto:seko-forsvar-goteborg@mil.se
SACO, mailto:saco-gbg@mil.se
Officersförbundet, mailto:ofgbg-fomedc@mil.se Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Beakta semesterperiod under veckorna 28–31.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9991553