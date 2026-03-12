PlusEight Group AB söker en HR & Löneadministratör
PlusEight Group AB söker nu en HR & Löneadministratör, tjänsten är ett vikariat med möjlighet till förlängning eller fortsatt anställning.
PlusEight Group AB är en familjeägd företagsgrupp inom ställningsentreprenadbranschen, grundad 1983. Vår huvudsakliga verksamhet är konstruktion, tillverkning och försäljning av byggställning med fokus på miljö, ergonomi, säkerhet, kvalitet och produktivitet.
Vi söker nu en engagerad HR och Löneadministratör för ett vikariat på ca 1,5 år fr.o.m. juni 2026. Tjänsten är ett vikariat på grund av föräldraledighet med möjlighet till förlängning eller fortsatt anställning som vill vara en del av vårt team och bidra till vår fortsatta framgång. Dina personliga egenskaper kommer vara absolut viktigast för denna tjänst men vi ser det som ett stort plus om du har tidigare erfarenhet av en administrativ roll där du tagit mycket ansvar och varit spindeln i nätet. I huvudsak söker vi dig som tillsammans med PlusEight ser en ljus framtid inom bolaget, som långsiktigt tillsammans med dem vill växa, utvecklas och ha kul på jobbet.
Du erbjuds
• Ett dynamiskt arbete med mycket frihet under ansvar
• En stimulerande och varierande arbetsmiljö
• En arbetsplats som värnar om sina anställda där du kommer vara en viktig del i PlusEights fortsatta arbete framåt
• Konkurrenskraftig lön och förmåner
• Agera chefsstöd i HR-relaterade ärenden
• Bokning av hälsoundersökningar
• Skapa anställningsavtal
• Planering av konferenser och andra aktiviteter
• Inhandling av diverse kontorsmaterial, mat och snacks
• Delta i utvecklingen och implementeringen av HR-policyer och rutiner.
• Lönehantering för samtliga tre bolagens anställda, cirka 30 st
• Lönerevision
• Förhandling med facket vid behov
Vi söker dig som
• Har arbetslivserfarenhet inom HR och Löneadministration.
• Har goda system- och datakunskaper - du kommer arbeta i Hogia med lön
• Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift då det krävs i ditt dagliga arbete
Det är meriterande om du har
• B-körkort och tillgång till egen bil - detta då du kommer besöka chefer på olika depåer
• Relevant erfarenhet av liknande arbete, exempelvis lön
• Arbetat med lön i Hogia
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad
• Självgående
• Kommunikativ
Vi lägger stor vikt vid personlig anpassning.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till ekonomi@pluseight.com
