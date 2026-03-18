PLM-specialist
NDP IT AB / Organisationsutvecklarjobb / Linköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Linköping
2026-03-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Motala
, Norrköping
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren PLM-konsult till ett spännande uppdrag hos vår kund i Linköping. Här får du en central roll i att utveckla och effektivisera produktutvecklingsprocesser, i nära samarbete med både verksamhet och IT.
Du blir en nyckelperson i att säkerställa att PDM/PLM-miljön ger rätt stöd genom hela produktens livscykel - från idé till färdig produkt. Rollen innebär också att driva förändring och bidra till ett strukturerat arbetssätt i en komplex organisation.
Om uppdraget
Som PLM-konsult kommer du att:
Stötta verksamheten i produktutvecklingsprocesser och livscykelhantering
Arbeta med kravinsamling, användningsfall och processbeskrivningar
Samarbeta med lösningsarkitekter för att ta fram hållbara och effektiva lösningar
Analysera och modellera processer, objekt och dataflöden
Bidra till utveckling av arbetssätt i en agil miljö
Kommunicera och visualisera komplexa samband för olika intressenter
Bidra i förändringsarbete kopplat till införande och utveckling av PLM-lösningar
Din Profil
Minst 5 års erfarenhet inom PLM/PDM eller närliggande område
Djup förståelse för produktutvecklingsprocesser och produktdata genom hela livscykeln
God kunskap om PDM/PLM-system och dess koppling till ERP och CAD
Erfarenhet av arbete i Teamcenter
Erfarenhet av kravhantering och dokumentation av användningsfall
Förmåga att skapa processbeskrivningar och informationsmodeller
Erfarenhet av att arbeta agilt i komplexa IT-miljöer
Mycket god kommunikativ förmåga
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av change management eller arbete i förändringsprojekt
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PLM-specialist".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
581 88 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9806122