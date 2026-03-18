PLM-specialist
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren PLM-specialist för ett uppdrag inom industriell utveckling. Du får en central roll i att utveckla och effektivisera produktutvecklingsprocesser i nära samarbete med både verksamhet och IT.
Uppdraget fokuserar på att säkerställa att PDM/PLM-miljön ger rätt stöd genom hela produktens livscykel. Du blir en viktig del i att driva förbättringar, skapa struktur och bidra till hållbara arbetssätt i en komplex och agil miljö.
ArbetsuppgifterStötta verksamheten i produktutvecklingsprocesser och livscykelhantering
Samla in krav och ta fram användningsfall samt processbeskrivningar
Samarbeta med lösningsarkitekter för att utveckla hållbara och effektiva lösningar
Analysera och modellera processer, objekt och dataflöden
Bidra till utveckling av arbetssätt i en agil miljö
Kommunicera och visualisera komplexa samband för olika intressenter
Medverka i förändringsarbete kopplat till införande och vidareutveckling av PLM-lösningar
KravMinst 5 års erfarenhet inom PLM/PDM eller närliggande område
Djup förståelse för produktutvecklingsprocesser och produktdata genom hela livscykeln
God kunskap om PDM/PLM-system och deras koppling till ERP och CAD
Erfarenhet av arbete i Teamcenter
Erfarenhet av kravhantering och dokumentation av användningsfall
Förmåga att skapa processbeskrivningar och informationsmodeller
Erfarenhet av att arbeta agilt i komplexa IT-miljöer
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av change management eller arbete i förändringsprojektSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
