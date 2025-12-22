Plex (plan, Mark- Och Exploatering)
2025-12-22
Genom våra värdeord mod, tolerans och kreativitet arbetar vi i Uppvidinge kommun för att ge god service och utveckla samhällsviktiga funktioner till våra invånare, besökare och företag. Uppvidinge kommun är kommunens största arbetsgivare med cirka 800 anställda. Hos oss vill vi att våra medarbetare ska känna stor delaktighet och det ska finnas utrymme för flexibilitet och utveckling.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där vi tillsammans har möjlighet att verkligen göra skillnad för kommunens invånare. Välkommen med din ansökan och välkommen till en kommun med ett blomstrande näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till naturen!
Miljö- och byggavdelningen är en del av Samhällsserviceförvaltningen. På arbetsplatsen råder en mycket kamratlig stämning och trivsel, där medarbetarna alltid ställer upp för varandra. Flexibilitet, delaktighet och utveckling är viktiga värden på förvaltningen. Nu öppnas möjligheten för en mycket spännande tjänst som planarkitekt kombinerad med MEX-funktionen att få bli en del i ett fantastisk gäng!
Har du erfarenhet av Plan, mark- och exploatering (MEX) och vill använda din kompetens för att bidra till en hållbar stadsutveckling och vara en del av ett team som brinner för samhällsbyggnad, fastigheter och goda kundrelationer. Vi erbjuder dig dessutom möjlighet att utveckla ditt nätverk och vara med och skapa nya affärsmöjligheter för Uppvidinge kommun. Vi söker dig med en bred erfarenhet och som har ett stort intresse av olika skeden av fysisk planering, från förtätning-, stadsbyggnads-och infrastrukturprojekt, analysarbete i tidiga skeden till förvaltningsövergripande utvecklingsarbeten. Bredden på projekt och utvecklingen i Uppvidinge kommun gör arbetet som planarkitekt hos oss både varierat och utmanande. Det är därför meriterande ifall du har specialintressen som kan komplettera Samhällsserviceförvaltningens samlade kompetens och ambition att planera för en god gestaltad livsmiljö i Uppvidinge kommun.
• Projektledare i mindre och större markutvecklingsfrågor inkl ekonomiuppföljning, tidplaner mm.
• Genomföra projektförberedelser, inklusive att granska och analysera projektdokumentation.
• Svara på medborgarärenden samt genomföra påföljande åtgärder.
• EBH (Agera huvudman i saneringsprojekt av förorenad mark).
• Inköp och försäljning av fastigheter och markområden.
• Fastighetsvärdering.Kvalifikationer
Du är utbildad inom Samhällsbyggnad så som planeringsarkitekt, arkitekt, landskapsarkitekt eller annan utbildning som vi bedömer likvärdigt. Du har minst 3 års erfarenhet som planarkitekt med handläggaransvar. För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av att driva och hålla ihop egna komplexa projekt samt erfarenhet från arbete inom den kommunal sektorn. Kunskap inom aktuell plan- och bygglagstiftning såsom plan- och bygglagen och miljöbalken är viktigt liksom eget intresse för aktuella samhällsfrågor som berör uppdraget. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper!
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående, dock senast 6 januari.
Om du blir aktuell för anställning kommer arbetsgivaren att begära utdrag från belastningsregistret. Kommunstyrelsen har tagit ett beslut om att samtliga nyanställningar ska uppvisa belastningsregister innan anställning. Det utdrag som ska visas upp är utdraget för arbete inom skola eller förskola.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Uppvidinge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Inför rekryteringsarbetet har Uppvidinge kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Förvaltningschef Samhällsserviceförvaltningen
