Chaufför / Flyttarbetare till Adams Full Service AB
Adams Full Service AB / Budjobb / Huddinge Visa alla budjobb i Huddinge
2026-06-02
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adams Full Service AB i Huddinge
Medarbetare till Adams Full Service AB
Adams Full Service AB söker nu en arbetsvillig och fysiskt stark medarbetare till vårt team i Stockholm.
Vi arbetar med flytt, tömning av bostäder och dödsbon, transporter samt olika serviceuppdrag. Arbetet är fysiskt och passar dig som tycker om att arbeta med kroppen och att se tydliga resultat av ditt arbete.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
• Bära och flytta möbler och bohag
• Tömning av lägenheter, villor, garage och förråd
• Lastning och lossning av fordon
• Sortering och återvinning av material
• Enklare praktiska arbetsuppgifter
• Arbete i team ute hos kunder
Vi söker dig som
• Har god fysik och trivs med fysiskt arbete
• Är punktlig, ansvarstagande och pålitlig
• Kan arbeta effektivt både självständigt och i grupp
• Har vilja att arbeta och utvecklas
• Är positiv och serviceinriktad
• Vill bygga en långsiktig karriär inom företaget
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav.
B-körkort är meriterande men inget krav.
Kunskaper i svenska eller engelska är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
• Heltid eller deltid enligt överenskommelse
• Möjlighet till långsiktig anställning
• Intern utveckling och karriärmöjligheter
• Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
• Varierande arbetsdagar med många olika uppdrag
Arbetsort
Stockholm med omnejd.Så ansöker du
Skicka en kort presentation om dig själv samt eventuellt CV till:andriy@adamshemrent.se
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Adams Full Service AB
Adams Full Service AB är ett växande serviceföretag som erbjuder flytt, tömning, dödsbohantering, städning, transporter och värderingstjänster i Stockholm med omnejd. Vi värdesätter ansvar, kvalitet, respekt för kunden och en stark laganda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: Andriy@adamshemrent.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adams Full Service AB
(org.nr 559477-5123)
Lyftkransvägen 17 (visa karta
)
142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9943630