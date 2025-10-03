PLC-Programmerare till Uddevalla Automation
Professionals Nord Göteborg AB / Elektrikerjobb / Uddevalla
2025-10-03
PLC-programmerare till Uddevalla Automation i Uddevalla!
Vill du ta nästa steg som PLC-programmerare och samtidigt vara en del av ett växande bolag inom automation? Uddevalla Automation söker nu en engagerad PLC-programmerare som vill utvecklas tillsammans med företaget och arbeta med spännande projekt.
Uddevalla Automation är ett ungt och expansivt företag som grundades 2019. Med bas i Uddevalla och många projekt i Göteborg har de idag 15 medarbetare som arbetar tätt ihop i kontor, verkstad och ute på fältet. Här kombineras programmering, skåpsbyggnation och installation - vilket skapar en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Som PLC-programmerare hos Uddevalla Automation kommer du huvudsakligen arbeta med programmering men även delta i praktiskt montage och installation.
PLC-programmering, med fokus på Siemens TIA-portalen (andra system är också relevanta)
Felsökning och optimering av styrsystem
Bidra i skåpsbyggnation och installation i vissa projekt
Samarbeta med elektriker, mekaniker och övriga kollegor i teamet
Vi söker dig som
Har arbetslivserafenhet av PLC-Programmering
Har kunskap i Siemens TIA-portalen (Mitsubishi PLC är meriterande). Andra PLC-system är också intressanta.
Har erfarenhet av felsökning i PLC-system
Uppskattar en del praktiskt arbete
Har B-körkortDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en social och engagerad person som gillar att samarbeta men också kan arbeta självständigt. Du är nyfiken, noggrann och uppskattar en varierad vardag med både programmering och praktiska moment.
Praktisk information
START: Enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: UddevallaURVAL: Sker löpandeKONTAKT: Adrian Couture
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
