PLC Programmerare till Granitor Systems!

Vill du arbeta med automation i projekt som verkligen gör skillnad? Hos Granitor Systems får du en tekniskt varierad roll där PLC-programmering, tester och problemlösning är centrala uppgifter. Du arbetar nära projekten, tekniken och teamet, med stort ansvar och möjlighet att påverka lösningarna genom hela projektets gång. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som PLC-programmerare hos Granitor Systems har du en nyckelroll i genomförandet av automationsprojekt inom industri, energi och infrastruktur. Rollen omfattar hela automationskedjan, från tidiga tekniska utredningar och systemdesign till programmering och idrifttagning av anläggningar hos kund. Det unika med rollen är att du följer projekten från idé till färdig lösning, vilket ger dig ett tydligt helhetsperspektiv på både teknik, funktion och kundnytta.
Din huvudsakliga uppgift är att utveckla robusta och effektiva automationslösningar anpassade efter varje projekts specifika behov. Det dagliga arbetet innefattar programmering av PLC- och HMI-system för både nya och befintliga anläggningar, samt aktiv medverkan vid idrifttagningar. Projekten varierar i storlek och komplexitet, vilket innebär ett omväxlande arbete där analytisk förmåga, problemlösning och tekniskt djup kombineras med praktiskt arbete i fält.
Du arbetar nära projektledare och kollegor från olika teknikområden och är en viktig del av projektteamet genom hela genomförandet. I rollen bidrar du med tekniska vägval, för dialog kring lösningar och deltar i eller leder idrifttagningar. Rollen innebär ett stort ansvar och goda möjligheter till påverkan, samtidigt som du blir en del av en kompetent och engagerad arbetsgrupp där samarbete, kunskapsdelning och kontinuerlig utveckling är en självklar del av vardagen.
Du erbjuds
• Interna karriärvägar och kompetensutveckling tillsammans med engagerade kollegor
• Bra förmånspaket i form av bland annat tjänstepension, arbetstidsförkortning och föräldralön
VI SÖKER DIG SOM
• Har några års arbetslivserfarenhet som PLC-programmerare eller automationsingenjör
• Har erfarenhet av Siemens PLC-system, exempelvis STEP 7 Classic och/eller TIA Portal
• Har en relevant teknisk utbildning inom el, automation eller maskin, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet
• Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
• Innehar B-Körkort då tjänsteresor ingår i tjänsten
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av ABB-system
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Strukturerad
• Samarbetsvillig
• Ansvarstagande
• Lösningsorienterad
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
"Med människor i fokus och rötter i traditionell automation är vi en av Sveriges ledande leverantörer av resurseffektiviserande system för energi, infra och industri. Vi tar ett helhetsansvar för både stora och mindre projekt med el, kraft och automation. Vi levererar även hela anläggningar där vi utöver våra automationslösningar tar ett totalansvar - människor, montagelösningar och mekanik. Genom att kombinera projektförmåga, branschkunnande och teknisk kompetens, skapar vi framgång och utveckling för både medarbetare och kunder. Våra resurser har vi samlade i eget hus vilket ger oss en värdefull samverkan och kontinuitet i projekten. För oss handlar projektförmåga om att skapa konkurrenskraft åt och tillsammans med våra kunder. Överallt där industriproduktion effektiviseras och utvecklas har Granitor Systems en naturlig och viktig roll att spela.
Det går bra för oss och vi har fortsatt höga ambitioner för framtiden - där andra ser omöjliga uppdrag ser vi spännande möjligheter! Men det är bara tillsammans med engagerade medarbetare vi kan nå dit. Idag är vi dryga 450 medarbetare fördelat på 14 orter och vi blir fler för varje år. Vill du också vara med på resan? Välkommen med din ansökan - vi lovar att utmana dig!"
Läs mer om Granitor Systems här! Ersättning
