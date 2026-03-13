PLC programmerare
Ort: Fjälkinge
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare (provanställning kan tillämpas)
Start: Enligt överenskommelse
P Maskin Automation AB (PMA) är ett växande företag inom el och automation. Företaget utvecklar och levererar kundanpassade automationslösningar till industrin, från idé och konstruktion till programmering, installation och driftsättning.
PMA arbetar med både svenska och internationella kunder inom flera olika branscher och erbjuder en varierande arbetsmiljö med tekniskt avancerade projekt.Om tjänsten
PMA söker en eller flera PLC-programmerare till vårt team i Fjälkinge.
Du arbetar med utveckling och programmering av automationssystem för industriella maskiner och robotceller. Rollen innebär att du är delaktig i hela projektprocessen - från programmering och testning till driftsättning och optimering hos kund.
Arbetet sker i projekt tillsammans med tekniker, utvecklare och projektledare där ni gemensamt utvecklar effektiva automationslösningar för industrin.
Resor i tjänsten förekommer inom Sverige och internationellt.Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
Programmera och konfigurera PLC-system
Utveckla automationslösningar för maskiner och robotceller
Felsöka och optimera befintliga automationssystem
Genomföra tester och driftsättning
Dokumentera program och systemförändringar
Delta i projektmöten och bidra till tekniska lösningarKvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av PLC-programmering inom industriell automation
Erfarenhet av Siemens TIA Portal
Erfarenhet av programmering, simulering, felsökning och idrifttagning
Meriterande
Utbildning inom el, automation eller mekatronik (YH eller högskola)
Erfarenhet av HMI-programmering
Erfarenhet av Beckhoff
Erfarenhet av SCADA-system
Erfarenhet av industriella högnivåspråkDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
är strukturerad och noggrann
har ett starkt teknikintresse
är lösningsorienterad och analytisk
kan arbeta både självständigt och i team
trivs i en varierande projektmiljö
Om PMA
PMA utvecklar och levererar kundanpassade lösningar inom el och industriell automation. Företaget arbetar med hela processen - från idé och konstruktion till programmering, installation och driftsättning.
PMA arbetar med både svenska och internationella kunder inom flera olika industribranscher och fokuserar på lösningar som ökar effektivitet, förbättrar driftsäkerhet och minskar produktionsstopp.Så ansöker du
Urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: jobb@pmaab.com
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PLC programmerare".
Detta är ett heltidsjobb. P Maskin Automation AB
(org.nr 556794-5778)
Alfred Fjelners Väg 2 (visa karta
)
291 67 FJÄLKINGE Kontakt
Operativ Chef
Mattias Kuduk mattias.kuduk@pmaab.com 0445903466
