Plattsättare sökes
AIS Stockholm AB / Murarjobb / Södertälje Visa alla murarjobb i Södertälje
2026-04-20
Om jobbet
Vi söker dig som vill bli en del av ett engagerat och professionellt team. Som plattsättare hos oss kommer du att arbeta med kakel- och klinkersättning i badrum, kök och andra utrymmen, både i privat och kommersiell miljö.
Vi jobbar enligt branschens kvalitetskrav och har alltid kundnöjdhet och yrkesstolthet i fokus.Publiceringsdatum2026-04-20Kvalifikationer
* Du ska kunna arbeta självständigt och i team
* Du ska kunna kommunicera på svenska eller engelska på en grundläggande nivå
Meriterande
* Tidigare erfarenhet som plattsättare
* Kunskap i ryska, uzbekiska eller tajikiska
* B-körkort
* Erfarenhet av arbete enligt BBV (Byggkeramikrådets branschregler)
Arbetsvillkor
Vi erbjuder:
* Anställning enligt kollektivavtal (Byggnads)
* Lön enligt överenskommelse och gällande avtalsvillkor
* Möjlighet till utveckling inom yrket
* Trygg arbetsmiljö med god arbetsledning
Så här är vi som arbetsgivare
Vi är ett företag som tror på mångfald och inkludering. Vi fokuserar på din kompetens, inte på kön, ålder, bakgrund eller funktionsvariation. Vi är öppna för att anpassa både arbetsplats och arbetsuppgifter efter dina behov.
Vi rekryterar löpande, sök redan idag.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: jobb@aisstockholm.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AIS Stockholm AB
(org.nr 559459-3690) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9865500