Plattsättare / Ledande montör
Platino Plattsättning AB - Stockholm / Murarjobb / Haninge Visa alla murarjobb i Haninge
2026-04-29
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Platino Plattsättning AB - Stockholm i Haninge
Senior plattsättare / ledande montör - Platino Plattsättning AB (Stockholm)
Är du en erfaren plattsättare som vill ta mer ansvar och jobba i projekt med högre krav?
Vi söker nu en senior plattsättare / ledande montör till vårt team i Stockholm.
Hos oss handlar jobbet inte bara om att sätta plattor -
det handlar om att leverera kvalitet, driva arbetet framåt och vara en nyckelperson i projekten.
Om rollen
Du arbetar i projekt främst i Stockholms innerstad, men även utanför tullarna och förväntas ta ett större ansvar i produktionen.
I rollen ingår:
Självständig plattsättning av kakel och klinker
Säkerställa kvalitet i utförandet
Planera och driva det dagliga arbetet på plats
Vara en förebild för övriga montörer
Ha dialog med arbetsledning vid behovPubliceringsdatum2026-04-29Kvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet av plattsättning
Mycket god yrkesskicklighet
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för hela moment
Pratar svenska
Förstår branschregler och vikten av rätt utförande
Vi söker dig som
Tar ansvar utan att bli tillsagd
Har hög yrkesstolthet
Vill leverera ett resultat du kan stå för
Fungerar bra i team och bidrar till en bra arbetsmiljö
Har driv att utvecklas vidare
Viktigt att veta
Hos oss:
Vi jobbar strukturerat och följer upp våra projekt
Alla bidrar till helheten - även utanför sin kärnuppgift
Vi accepterar inte slarv eller felrapportering av tid
Rätt attityd är avgörande
Utveckling & framtid
För rätt person finns möjlighet att utvecklas vidare inom bolaget.
Du kan på sikt ta kliv mot:
Arbetsledare
Projektansvar
Större ansvar i produktionen
Vi växer och söker personer som vill vara med och bygga något långsiktigt.
Vad du får
Arbeta i seriösa projekt med tydlig struktur
En roll med större ansvar och påverkan
Möjlighet att utvecklas vidare i bolaget
Ett team med höga krav och bra sammanhållningSå ansöker du
Skicka en kort presentation av dig själv och din erfarenhet. Märk ansökan med "Ledande montör".
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: jobb@platino.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Platino Plattsättning AB
(org.nr 559130-2699)
Vendelsömalmsvägen 94 (visa karta
)
136 69 VENDELSÖ Arbetsplats
Platino Plattsättning AB - Stockholm Jobbnummer
9883730