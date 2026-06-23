Plattsättare
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Vi söker erfaren PlattsättarePubliceringsdatum2026-06-23Om företaget
Vill du bli en del av ett GVK-godkänt och auktoriserat företag inom ytskikt? Golv & Kakel Måleri Gävleborg är ett komplett ytskiktsföretag som erbjuder helhetslösningar för både invändiga och utvändiga miljöer.
Golv & Kakel Måleri Gävleborg är ett personligt och engagerat företag med bas i Söderhamn samt lokala avdelningar i Bollnäs, Gävle och Hudiksvall. Vi arbetar över hela Mellansverige och levererar kvalitativa lösningar inom golv, kakel, måleri och andra ytskikt.Arbetsuppgifter
Som plattsättare hos Golv & Kakel Måleri Gävleborg kommer du arbeta i hela Mellansverige samt fjällvärlden.
Arbetet består främst av:
• Förbereda underlag genom rengöring, spackling och avjämning.
• Utföra tätskikt enligt gällande branschregler.
• Sätta kakel och klinker på väggar, golv och andra ytor.
• Mäta, planera och anpassa material för ett noggrant slutresultat.
• Foga och färdigställa ytor.
• Utföra renoveringar och nyproduktion i exempelvis badrum, kök och andra våtrum.
• Säkerställa att arbetet håller hög kvalitet och följer säkerhets- och kvalitetskrav.
Som plattsättare behöver du vara noggrann, ha känsla för detaljer och kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra yrkesgrupper.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som är en erfaren plattsättare med stolthet i ditt yrke och som uppskattar både kvalitet och god service.
För att söka tjänsten ser vi gärna att du:
• Har minst 5 års erfarenhet inom plattsättning.
• Är noggrann, självgående och kvalitetsmedveten.
• Har ett stort engagemang och ansvarstagande i ditt arbete.
• Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har B-körkort
• BKR eller GVK intyg är meriterande
• Är flexibel och trivs med att arbeta på olika orter.
• Kan bo borta då arbeten förekommer i hela mellansverige samt fjällvärlden.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal, tjänstebil, traktamente och boende om du bor på annan ort.
Information och kontakt
I denna rekrytering samarbetar Golv & Kakel Måleri Gävleborg med Wikan Personal.
OBS! Allt gällande rekryteringen till tjänsten, samt information, frågor och funderingar besvaras utav Wikan Personal för mer information om tjänsten kontakta Catrine Pehrsson 076-649 33 12.
Arbetet beräknas börja omgående och är en långsiktig tjänst.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Odengatan 5 (visa karta
)
821 43 BOLLNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Golv & Kakel Måleri Gävleborg AB Kontakt
Catrine Pehrsson catrine@wikan.se +46 278 52 33 12 Jobbnummer
9974187