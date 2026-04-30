Plattsättare
Vi söker en erfaren plattsättare till vårt team i Stockholm!
Är du en skicklig plattsättare med öga för detaljer och passion för hantverket? Vill du bli en del av ett företag där kvalitet, yrkesstolthet och gemenskap står i centrum? Då kan du vara den vi letar efter!
Om oss
Vi är ett väletablerat företag inom golv- och plattsättning med bas i Stockholm. Med många års erfarenhet i branschen och ett starkt rykte för hög kvalitet, arbetar vi med allt från exklusiva badrum till kommersiella projekt. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, moderna verktyg och spännande uppdrag.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års erfarenhet som plattsättare
Är självgående, noggrann och har ett öga för estetik
Har god kännedom om branschens regler och material
Talar svenska eller engelska obehindrat
Har B-körkort
Referenser önskas
Vi erbjuder:
Fast anställning med konkurrenskraftig lön
Kollektivavtal med tillhörande försäkringar
Ett tryggt och inkluderande arbetsklimat
Varierande projekt med hög kvalitet
Arbetskläder, verktyg och servicebil vid behov
Plats: Stockholm med omnejd
Start: Enligt överenskommelse
Låter det intressant? Skicka din ansökan med CV och några rader om dig själv. Vi rekryterar löpande - vänta inte! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@golvochplatt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Golv & Plattsättning AB
(org.nr 556798-6285), https://www.golvochplatt.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9884276