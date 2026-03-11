Plattsättare
Phab, Projekthjälpen AB / Murarjobb / Sollentuna Visa alla murarjobb i Sollentuna
2026-03-11
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Phab, Projekthjälpen AB i Sollentuna
Vi söker flera erfarna plattsättare
Vi växer och söker nu flera skickliga plattsättare till vårt team.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som plattsättare hos oss arbetar du med kakel och klinker i badrum, kök och andra utrymmen. Vi söker dig som är noggrann, självgående och tar ansvar för ditt arbete.
Meriterande
Kunskaper i engelska
Vi erbjuder en trygg anställning i ett växande företag med trevliga kollegor och bra arbetsmiljö.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: info@projekthjalpen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Phab, Projekthjälpen AB
(org.nr 559134-7926), https://projekthjalpen.se/
Bäckvägen 18B (visa karta
)
192 54 SOLLENTUNA Arbetsplats
Phab Projekthjälpen AB Jobbnummer
9791930