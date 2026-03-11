Plattsättare

Phab, Projekthjälpen AB / Murarjobb / Sollentuna
2026-03-11


Visa alla jobb hos Phab, Projekthjälpen AB i Sollentuna

Vi söker flera erfarna plattsättare
Vi växer och söker nu flera skickliga plattsättare till vårt team.

2026-03-11

Om tjänsten
Som plattsättare hos oss arbetar du med kakel och klinker i badrum, kök och andra utrymmen. Vi söker dig som är noggrann, självgående och tar ansvar för ditt arbete.
Meriterande
Kunskaper i engelska
Vi erbjuder en trygg anställning i ett växande företag med trevliga kollegor och bra arbetsmiljö.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: info@projekthjalpen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Phab, Projekthjälpen AB (org.nr 559134-7926), https://projekthjalpen.se/
Bäckvägen 18B (visa karta)
192 54  SOLLENTUNA

Arbetsplats
Phab Projekthjälpen AB

Jobbnummer
9791930

