Plattsättare
2025-11-06
Plattsättare till Stockholm Bygg & Badrum AB
Stockholm Bygg & Badrum AB växer och söker nu en skicklig Plattsättare som vill bli en del av vårt kompetenta team! Tack vare den höga efterfrågan på våra tjänster behöver vi förstärka med en person som är driven, noggrann och brinner för hantverk av högsta kvalitet.Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
Som Plattsättare hos oss kommer du att arbeta med bl.a. :
• kakling av badrum,kök och tvättstugor
• kuvertskärning
• gerningar
• flytspackling
• tätskiktning
• fogning
Våra projekt sker främst i norra Stockholm med omnejd, och vi jobbar med kunder som ställer höga krav på kvalitet och yrkesskicklighet.
Vi söker dig som:
• Har flytande kunskaper i svenska (krav).
• Har B-körkort (krav).
• Har goda kunskaper och erfarenhet inom
• Är noggrann, självständig och har ett öga för detaljer.
Vi erbjuder:
• Ett stabilt företag med gott rykte.
• Möjlighet att utvecklas i ett team med hög kompetens.
• Trygga anställningsvillkor och varierande projekt.
• Start omgående eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till oss redan idag!Kontaktuppgifter för detta jobb
Stockholm Bygg & Badrum AB
E-postadress: info@stockholmbyggbadrum.se
Telefon: 076-315 78 43
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Bygg & Badrum AB
Marcus Nilsson marcus@stockholmbyggbadrum.se +46 763 157 843 Jobbnummer
