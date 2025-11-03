Plattsättare
Renovera Nu Stockholm AB / Murarjobb / Stockholm Visa alla murarjobb i Stockholm
2025-11-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Renovera Nu Stockholm AB i Stockholm
Självgående plattsättare med känsla för kvalitet sökes.
Är du en skicklig plattsättare som brinner för att leverera perfekta badrum och nöjda kunder
Hos Renovera NU får du arbeta med kvalitetsprojekt i hela Stockholm hos privatpersoner som uppskattar noggrant utförda renoveringar.
Vi söker dig som kan ta ett badrum från start till mål. Du hanterar alla moment i en badrumsrenovering och organiserar arbetet smidigt tillsammans med våra projektledare, elektriker och rörmokare. Du är självgående, noggrann och stolt över ditt hantverk.
Vi söker dig som
har gedigen erfarenhet av badrumsrenovering och plattsättning
arbetar med precision, struktur och känsla för detaljer
tar ansvar för kvalitet, tidsplan och kundnöjdhet
är trygg i din yrkesroll och levererar resultat du kan stå för
Vi erbjuder
riktigt bra anställningsvillkor
ett arbete med frihet under ansvar och högt förtroende
tydliga projekt och en arbetsmiljö där kvalitet alltid går först
ett team med yrkesstolthet och fokus på långsiktigt bra resultat
Vi anställer bara de bästa, dig som vill leverera kvalitet, ta ansvar för ditt arbete och lämna badrum som du själv skulle vara stolt över.
Vill du bli en del av ett familjeföretag som skapar badrum där kvalitet och hantverk står i centrum?
På Renovera NU arbetar vi med badrumsrenoveringar och våtrum åt privatpersoner i hela Stockholm. Sedan starten 2011 har vi byggt vårt rykte på trygghet, kvalitet och ett starkt kundfokus. Hos oss får du arbeta i ett företag som värdesätter yrkesstolthet, noggrant hantverk och nöjda kunder i varje projekt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@renoveranu.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Plattsättare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Renovera Nu Stockholm AB
(org.nr 556877-1694)
Ekbacksvägen 26, 3TR (visa karta
)
168 69 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9584661