Plattsättare

MK Platt i Sverige AB / Murarjobb / Haninge
2025-10-24


Visa alla murarjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos MK Platt i Sverige AB i Haninge

MK Platt i Sverige AB söker duktiga plattsättare som har utbildning och/eller yrkeserfarenhet i minst ett år i liknande arbeten. Vi söker serviceinriktade, kvalitetsmedvetna, pålitliga, flexibla medarbetare som kan arbeta både självständigt och i grupp.
Vi är ett välutvecklat företag med stabil ekonomi och bra villkor för medarbetarna. MK Platt i Sverige AB är medlem i svenska byggarbetareförbund och därmed följer förbundets regler. Våra medarbetare trivs bra och utvecklas yrkesmässigt.
Ni är välkomna att delta i rekryteringsprocessen hos oss. Vänligen skriv Plattsättare i rubriken när ni skickar era CV och Personliga brev till oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: monika.karnei.ab@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MK Platt i Sverige AB (org.nr 559040-4835)
Vågens Gata 455 Lgh 1201 (visa karta)
136 61  BRANDBERGEN

Jobbnummer
9574251

Prenumerera på jobb från MK Platt i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos MK Platt i Sverige AB: