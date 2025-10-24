Plattsättare
2025-10-24
MK Platt i Sverige AB söker duktiga plattsättare som har utbildning och/eller yrkeserfarenhet i minst ett år i liknande arbeten. Vi söker serviceinriktade, kvalitetsmedvetna, pålitliga, flexibla medarbetare som kan arbeta både självständigt och i grupp.
Vi är ett välutvecklat företag med stabil ekonomi och bra villkor för medarbetarna. MK Platt i Sverige AB är medlem i svenska byggarbetareförbund och därmed följer förbundets regler. Våra medarbetare trivs bra och utvecklas yrkesmässigt.
Vänligen skriv Plattsättare i rubriken när ni skickar era CV och Personliga brev till oss.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: monika.karnei.ab@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.

MK Platt i Sverige AB
