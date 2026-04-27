Plattformsutvecklare
Avaron AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-27
Publiceringsdatum2026-04-27Om företaget
Avaron hjälper dig att hitta uppdrag som matchar din kompetens och dina ambitioner. Som anställd konsult hos oss får du en fast anställning med marknadsmässiga villkor - kombinerat med variationen och utvecklingen som konsultrollen ger.
Om uppdraget
Du blir en del av ett engagerat och tvärfunktionellt team som utvecklar robusta, säkra och långsiktigt hållbara plattformslösningar för avancerade och säkerhetskritiska system. Här arbetar du i en tekniktung miljö där kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet är avgörande, och där plattformen är en viktig grund för lösningar som bidrar till trygghet i samhället.
Rollen passar dig som vill kombinera utveckling, teknisk förvaltning och förbättringsarbete i ett sammanhang där du får vara nära både teknik och vägval. Du är med genom hela utvecklingsprocessen och samarbetar tätt med team och intressenter för att forma krav, prioriteringar och nästa steg i roadmapen. Det här är ett spännande uppdrag för dig som gillar komplex teknik, hög teknisk standard och möjligheten att påverka hur plattformar byggs och vidareutvecklas.
ArbetsuppgifterDu designar, utvecklar och förvaltar plattformslösningar för avancerade och säkerhetskritiska system.
Du deltar aktivt i hela utvecklingsprocessen, från kravinsamling och analys till implementation, test och kontinuerlig förbättring.
Du bidrar till kravhantering och arbetar tillsammans med team och intressenter för att vidareutveckla och prioritera roadmapen.
Du är med och driver arbetssätt, tekniska vägval och förbättringar inom ditt område av plattformen.
Du samarbetar nära i ett agilt team med gemensamt ansvar för leverans, kvalitet och kunskapsdelning.
KravNågra års erfarenhet av plattformsutveckling.
Teknisk ingenjörsutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Kunskap inom ett eller flera av följande områden: Linux (Debian/Ubuntu), programmering i Golang och/eller Python, automatisering med exempelvis Ansible, CI/CD-verktyg såsom Jenkins och Artifactory, automatiserade tester och teststrategier, open source-baserade lösningar och verktyg, mjukvarukravhantering, plattformsdesign och arkitektur samt IT-säkerhet och säkerhetsprinciper.
MeriterandeTidigare deltagande i utveckling av plattformslösningar.
Erfarenhet av drift, underhåll eller support av system i produktion.
Bakgrund som servicetekniker eller liknande roll.
Erfarenhet från försvar eller försvarsindustri.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande - sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7641435-1968268". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9877524