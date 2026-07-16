Plattformsadministratör
Skatteverket / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-07-16
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Vill du utvecklas inom plattformar och är redo att ta nästa steg i din karriär? Har du erfarenhet av att arbeta med infrastruktur? Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där du tillsammans med kunniga och utvecklingsinriktade kollegor får möjlighet att driva en av Sveriges största it-miljöer framåt. Upptäck ett mångsidigt uppdrag.
Om jobbet
Skatteverkets it-avdelning ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av myndighetens it-system. Skatteverket levererar idag även it-drift till flera kunder och vi arbetar för att vara Sveriges bästa it-driftsleverantör för myndigheter. Tillsammans med kunniga och nytänkande kollegor bidrar du till Skatteverkets uppdrag att skapa samhällsnytta.
I rollen som Plattformsadministratör är du en viktig del i plattformsteamet som förvaltar bland annat ServiceNow och observabilityplattformar. Vi ser att du har en djup teknisk kunskap och har lätt att sätta dig in i ny teknik. Du arbetar med nätverkskonfiguration och automatisering i on-prem-miljöer för ServiceNow och observabilityplattformar. Du arbetar med att felsöka och optimera prestanda i en komplex infrastruktur. Dessutom ingår det i rollen att arbeta med applikationer, serverdrift, systemdrift och databashantering med målet att ta ett helhetsgrepp om ServiceNow och observabilityplattformarna.
Tillsammans med ditt team arbetar ni i nära samverkan med andra team för att lösa ut beroenden och bidra till att våra plattformar och it-miljön fungerar som de ska. Fokus framåt är att fortsätta utveckla och förbättra de interna processerna samt att driva implementeringen av sårbarhetsscanningsplattformar och nya observabilityplattformar. Samtidigt arbetar vi med att förenkla användningen av plattformarna för våra kunder och användare.
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Vi jobbar aktivt med kompetens- och teknikutveckling genom exempelvis innovationssprintar. Du har kunniga kollegor som du utbyter erfarenheter med och du kan utveckla både bredd och spets hos oss. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på Jobba med it hos oss.
Du blir en del av Skatteverkets Tekniska Tjänster (STT) i Sundbyberg eller Göteborg. Vi ansvarar för utveckling, drift och underhåll av it-infrastruktur åt flera myndigheter.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
kunna arbeta självständigt, planera och driva arbetet framåt
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
relevant eftergymnasial utbildning inom it, alternativt flerårig och relevant arbetslivserfarenhet inom it-området
flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av monitoreringsplattformar
flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av Linux-miljöer med hjälp av Bash och Python-scripting
flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av TCP/IP-nätverk, inklusive lastbalansering och routing
flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av automatisering i en komplex miljö
flerårig, aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av ServiceNow.
Det är önskvärt att du har relevant arbetslivserfarenhet av Windows och kunskaper i PowerShell. Det är även önskvärt att du har erfarenhet av att arbeta med Zero Trust-miljö.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
För att söka tjänsten vänligen klicka på, eller kopiera, länken nedan för att komma vidare till ansökningsformuläret. Referensnummer 2026/613.https://skatteverket.varbi.com/what:job/jobID:949244/
Ansvariga kontaktpersoner har begränsad tillgänglighet under semesterperioden. Om du önskar komma i kontakt med någon av oss, mejla oss gärna så hjälper vi dig vidare. Intervjuer planeras att genomföras under vecka 36 och 37. Dessa veckor kan komma att ändras.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448), https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Vestagatan 6 (visa karta
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416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
Skatteverket Kontakt
Sektionschef
Lisa Leifsdotter lisa.leifsdotter@skatteverket.se Jobbnummer
10004189