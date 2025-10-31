Platsutvecklare
2025-10-31
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden. Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden. I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.
Härnösand växer och utvecklas. Vi planerar för fler invånare, nya bostadsområden och ett starkare näringsliv, samtidigt som vi värnar vår unika natur, kulturmiljö och småstadens livskvalitet. Nu söker vi en vikarie i rollen som platsutvecklare som vill vara med och bidra till helheten i kommunens utveckling av platser, landsbygd och besöksnäring.
Hos oss arbetar du i en kommun där samhällsutveckling, hållbarhet och medborgarnytta går hand i hand. Vi bygger vår verksamhet på samarbete, engagemang och framtidstro - och du får en nyckelroll i att omsätta dessa värden i praktiken.Publiceringsdatum2025-10-31Om tjänsten
Som platsutvecklare hos oss arbetar du med utvecklingsfrågor för att skapa hållbara livsmiljöer och attraktiva platser i hela Härnösands kommun och bidra till utvecklingen av besöksnäringen i tät samverkan med invånare, företag, föreningar och andra samhällsaktörer.
Du blir en del av enheten Strategisk samhällsutveckling, som är en del av Tillväxtavdelningen. Enhetens huvuduppgift är att leda och samordna kommunens översiktsplan och långsiktiga samhällsbyggnadsstrategier, och har även det övergripande ansvaret för kommunens mark, exploatering och lokalförsörjning.Dina arbetsuppgifter
• samordna och driva kommunens arbete med landsbygdsutveckling och platsutveckling,
• arbeta strategiskt och operativt med utvecklingsinsatser i kommunens samtliga livsmiljöer,
• medverka i kommunens samverkan med destinationen Höga Kusten och bidra till utvecklingen av besöksnäringen
samverka med kommunens näringslivsenhet i frågor som rör lokal attraktionskraft och företagsklimat,
• analysera utvecklingstendenser och ta fram planeringsunderlag,
medverka i dialoger med invånare, företagare, föreningar, politiker och myndigheter,
• representera kommunen inom området i mellanregionala och andra externa sammanhang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• högskole- eller universitetsutbildning inom samhällsplanering, kulturgeografi, landsbygdsutveckling, turism eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant,
• erfarenhet av arbete med platsutveckling, landsbygdsutveckling eller destinationsutveckling, eller annan relevant erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant
• erfarenhet av strategisk planering i kommunal eller regional kontext,
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift,
• B-körkort.
Som person är du analytisk, strukturerad och initiativrik. Du trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med andra, och du har förmåga att förena strategiskt helhetstänk med praktiskt genomförande. Du bidrar till att skapa engagemang, tydlighet och riktning i kommunens utvecklingsarbete.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att vara en del av en kommun med stark framtidstro och tydliga hållbarhetsambitioner. Du får vara med och påverka hur Härnösand växer och utvecklas, samtidigt som du ingår i ett kompetent och engagerat team inom samhällsplanering. Dessutom erbjuder vi olika typer av förmåner, friskvård och flexibel arbetstid - allt för att skapa en hållbar och inspirerande arbetsmiljö.
Vi erbjuder en arbetsplats med god sammanhållning, korta beslutsvägar och nära samverkan mellan olika yrkesområden. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 30 november 2025.
Tjänsten är ett vikariat på heltid med tillträde tidigast 2026-01-12 eller enligt överenskommelse. Vid behov uppvisar du en kopia av ditt betyg/examensbevis. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, du kan därför bli kontaktad före sista ansökningsdag. Individuell lönesättning tillämpas.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Månadslön, individuell lönesättning. Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403), http://www.harnosand.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härnösands Kommun Kontakt
Enhetschef
Daniel Johannsson daniel.johannsson@harnosand.se Jobbnummer
9584094