Plåtslagare
Knut Olsson Plåt & Bygg AB / Tunnplåtslagarjobb / Upplands Väsby Visa alla tunnplåtslagarjobb i Upplands Väsby
2025-10-21
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knut Olsson Plåt & Bygg AB i Upplands Väsby
Är du en duktig plåtslagare?
Vi på Knut Olsson Plåt och Bygg AB söker en självgående medarbetare som vill bli en av vårt team och bidra till hög kvalitet i våra projekt.
Vi arbetar med moderna lösningar inom taktäckning, nya maskiner, speciellt anpassade konstruktion och plåtarbeten. Som plåtslagare hos oss kan du jobba både självständigt och i lag där din kompetens och noggrannhet blir en del av helheten.
Vi söker dig som har erfarenhet av byggplåt, är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, trivs med att arbeta strukturerat och lösningsorienterad.
Vi erbjuder en stabilt arbetsplats, varierande arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Här värdesätter vi yrkesskicklighet, engagemang och viljan att leverera hållbara produkter som vi är stolta över.
Om du känner att detta stämmer in på dig skicka gärna in din ansökan och kontaktar vi dig för en intervju.
Välkommen med ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: info@knutolssonplat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knut Olsson Plåt & Bygg AB
(org.nr 556538-2651)
Jupitervägen 8A, port 16 (visa karta
194 43 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Knut Olsson Plåt och Bygg AB Kontakt
Lia Pasare info@knutolssonplat.se 0723687579 Jobbnummer
9568199