Platschef till Rosenqvist Entreprenad!
2026-02-16
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
, Örnsköldsvik
, Åsele
, Hudiksvall
, Vilhelmina
Vill du arbeta nära projekten och göra verklig skillnad i produktionen? Trivs du i en roll där ansvar, samarbete och problemlösning går hand i hand? Nu söker vi dig som vill vara med på en spännande expansionsresa och har tidigare erfarenhet inom infrastruktur!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Rosenqvist Entreprenad en platschef till region mitt/nord som en del av sin expansionsresa i Norrland. Tjänsten är en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och att du blir anställd direkt hos Rosenqvist Entreprenad.
Placering av tjänsten är flexibel, men med fördel i Västernorrland/Södra Västerbotten då kommande projekt till stor del förekommer i Västernorrlands inland.
Du erbjuds:
En nyckelroll i spännande entreprenad- och infrastrukturprojekt
En flexibel roll som kan anpassas efter din erfarenhet och ambitionsnivå
En arbetsmiljö där engagemang, säkerhet och samarbete står i fokus
Goda möjligheter att utvecklas långsiktigt inom organisationen
I rollen som platschef ansvarar du för att planera och leda produktionen inom mark/kanalisation, bana, lågspänning/kontaktledning, signal och tele från projektets start till slut. Detta innefattar även ansvar för personal, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö.
Beroende på din bakgrund kan fokus ligga mer på ledning eller på tekniskt/administrativt stöd - gemensamt är att du är en viktig del av projektteamet och vi är nyfikna att komma i kontakt med dig! Exempel på arbetsuppgifter:
Planering och uppföljning av produktion och tidsplan
Ekonomiuppföljning och resursplanering
Samordning med arbetsledning, beställare och underentreprenörer
Arbete med kvalitet, arbetsmiljö och säkerhet
Bidra till ett effektivt och välfungerande projektgenomförande
Vi söker dig som
har en relevant bakgrund från liknande roll inom järnväg, entreprenad- och/eller anläggningsbranschen. Vi ser också positivt på dig som är nyfiken att växa in i rollen, med bakgrund från entreprenadjuridik, projektledning och budgetansvar.
Det viktigaste för oss är din inställning och personlighet! Vi söker dig som leder med driv, värme och en stark kommunikation. Vi ser att du är flexibel, beslutsam och lösningsorienterad som lätt skapar förtroende och ett engagerat team.
Du behärskar svenska i tal och skrift och har B-körkort. Att resa i tjänsten är en självklarhet för dig och du har gärna vana av att jobba 7 dagar ledigt 7 dagar då många av projekten kräver detta.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
PLACERING: Region Mitt/Nord
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Emelie Steen
