Platschef till Rosegarden Varberg
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2026-07-15
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Vi söker nu en driven platschef till vår populära restaurang!
Vill du leda människor, skapa fantastiska gästupplevelser och driva en mycket omtyckt restaurang?
Det här är en roll för dig som älskar restaurangbranschen, trivs med ansvar och vill vara med och utveckla både människor och verksamhet. Du är en närvarande ledare som motiveras av att skapa resultat genom ditt team och som förstår att en framgångsrik restaurang byggs av engagerade medarbetare, nöjda gäster och ett starkt ledarskap.
Om rollen
Som platschef har du det övergripande ansvaret för restaurangens dagliga drift (exkluderat köket) och är den som leder verksamheten framåt. Du ansvarar framförallt för serveringen och restaurangen som helhet, samtidigt som du har god förståelse för kökets arbete och samarbetar nära köksteamet.
Du är restaurangens förebild och kulturbärare. Genom ditt sätt att agera visar du hur vi bemöter gäster, samarbetar med kollegor och tar hand om vår restaurang. Du leder genom att vara närvarande, engagerad och delaktig i verksamheten.
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna varierar utifrån verksamhetens behov. Arbetet innebär både vardagar och helger samt dag- och kvällspass.
Som platschef är du en närvarande ledare som trivs ute i verksamheten där du får arbeta nära både gäster och medarbetare. Merparten av din arbetstid spenderas i restaurangen tillsammans med teamet, medan en mindre del består av administrativa uppgifter såsom schemaläggning, beställningar och e-posthantering.Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
Säkerställa hög servicekvalitet och nöjda gäster
Planera scheman och anpassa bemanningen utifrån verksamhetens behov
Hantera beställningar av mat och dryck
Besvara mail, hantera recensioner och gästfeedback
Leda, coacha och utveckla restaurangens medarbetare i servering
Säkerställa god hygien, ordning och struktur i restaurangen
Följa upp att företagets rutiner, policys och arbetssätt efterlevs
Arbeta aktivt för att upprätthålla god försäljning och lönsamhet
Vem är du?
Du är en naturlig ledare som föregår med gott exempel och skapar engagemang omkring dig. Du har en genuin känsla för service, ser detaljerna som påverkar gästupplevelsen och förstår vikten av att bygga ett starkt team.
Du är lyhörd och skapar trygghet för dina medarbetare samtidigt som du är tydlig med förväntningar och säkerställer att verksamheten följer företagets riktlinjer och mål.
Som person är du positiv, lösningsorienterad och ansvarstagande. Du trivs i ett högt tempo, har god struktur och behåller lugnet även när det är mycket att hantera.
Vi tror du har tidigare erfarenhet från restaurangbranschen och som antingen har tidigare ledarerfarenhet eller relevant utbildning inom hotell, restaurang eller ledarskap.
Vi erbjuder
Att vara platschef innebär ett stort ansvar, men också stora möjligheter.
Du får möjligheten att driva en restaurang, utveckla människor och sätta din egen prägel på verksamheten. För rätt person är detta en chans att förverkliga ambitionen att vara chef och skapa resultat genom ett starkt team.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i verksamheten
Stor frihet att planera och påverka ditt arbetschema
Möjlighet att utvecklas som ledare
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik
Möjligheten att bygga ett starkt team och skapa en arbetsplats där människor trivs och utvecklas
Restaurangbranschen är levande, händelserik och ibland oförutsägbar. Rollen innebär därför att du behöver vara flexibel och ha ett starkt engagemang för verksamheten.
För dig som älskar restaurangbranschen, motiveras av ansvar och vill göra verklig skillnad är detta en fantastisk möjlighet att leda en restaurang och skapa upplevelser som gästerna vill komma tillbaka till – om och om igen.
Vi ser verkligen fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rosegarden Varberg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosegarden Varberg AB
(org.nr 559068-1655)
Gunnestorpsvägen 3 (visa karta
)
432 48 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rosegarden Varberg Nord Jobbnummer
10003684