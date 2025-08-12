Platschef till NaijBygg
2025-08-12
NaijBygg är en del av NaijFöretagen, en koncern med 5 bolag inom bygg- och entreprenad. Idag omsätter NaijBygg själva cirka 240 miljoner och är omkring 55 anställda. De finns för deras kunder från idé till färdigt projekt och Naijs styrka är att hjälpa kunderna med alla delar av byggprocessen.
Läs mer om NaijBygg här https://www.naijbygg.se/
Utmaningen
Nu söker NaijBygg en arbetsledare/platschef som gillar fartfyllda dagar, variation och eget ansvar. Här får du driva mindre projekt och serviceuppdrag - både planera, samordna och ha koll på läget ute på plats. Du blir en viktig länk mellan snickare, underentreprenörer, beställare och projektledare.
Det är ett jobb där du får använda både din byggkunskap och din förmåga att skapa struktur och god stämning i teamet.
Dina uppgifter i korthet:
Leda och följa upp mindre byggprojekt och serviceuppdrag
Planera och samordna arbetet på plats
Säkerställa att jobbet håller tidplan, kvalitet och budget
Ha kontakt med kunder, underentreprenörer och leverantörer
Se till att arbetsmiljö och säkerhet är på topp
Jobba nära projektledare och övriga i teamet
Vem är du?
Du har några års erfarenhet inom bygg och är van att ta ansvar. Du gillar att ha koll på detaljer, men tappar inte greppet om helheten. Du är social, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får både leda och vara med i det dagliga arbetet.
Vi ser även att du har med dig följande kvalifikationer:
Erfarenhet av mindre byggprojekt eller servicejobb
God kunskap i svenska, både i tal och skrift
BAS-U/BAS-P (eller vill utbilda dig inom det)
Körkort (B)
Struktur, ekonomisk förståelse och ett lösningsorienterat arbetssätt
Meriterande om du har
Byggingenjörsutbildning
Tidigare erfarenhet med snickarbakgrund/arbetsledare/platschef
Placeringsort: Smålandsstenar med omnejd
Tycker du att det låter intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nåvi AB
(org.nr 559286-4317) Arbetsplats
Nåvi Rekrytering & Rådgivning Kontakt
Rasmus Lindholm rasmus@navirekrytering.se 0761712890 Jobbnummer
9455327