Platschef till Gatu och Väg Väst AB
Uniflex AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2026-02-20
Var med och bygg upp vår verksamhet i Gävleborgs län!
Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu en platschef som vill vara med och etablera och utveckla vår verksamhet i Gävleborgs län. Det här är en möjlighet att ta en ledande roll i uppbyggnaden av nya projekt inom infrastruktur och anläggning i regionen. Vi arbetar med uppdrag som gynnar både samhälle och näringsliv, och vi söker dig som vill vara en del av denna satsning.Publiceringsdatum2026-02-20Om tjänsten
Du kommer att ta ansvar för projekt som innefattar reparation och underhåll av broar och betongkonstruktioner. Erfarenhet inom området är meriterande för att lyckas i rollen. Projekten kan även omfatta reparationer av vattentorn, kajer och andra betongkonstruktioner.
Du ansvarar för att planera, leda och följa upp projekten från start till färdigställande. I rollen ingår bland annat att:
• Leda och fördela arbetet för egna yrkesarbetare och underentreprenörer.
• Säkerställa att projektet håller tidplan, budget och kvalitetskrav.
• Ansvara för arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.
• Ha löpande dialog med beställare, leverantörer och samarbetspartners.
• Delta i ekonomisk uppföljning och prognosarbete.
• Arbeta aktivt med kvalitetssäkring och dokumentation.
Resor i tjänsten förekommer beroende på projektens placering och omfattning. Placeringsort är Gävleborgs län.
Vem är du?
Du har erfarenhet inom anläggning, bygg eller infrastruktur och trivs i en ledarroll där du får ta ansvar för att driva projekt framåt. Som person är du flexibel och har förmågan att snabbt anpassa dig till nya arbetsuppgifter.
Du är en naturlig ledare, och din förmåga att inspirera och motivera andra gör att du lyckas leda ditt team på ett effektivt sätt. Vidare har du ett strukturerat arbetssätt som gör att du håller koll på detaljer och levererar i tid, samtidigt som du kan se helheten och fatta strategiska beslut.
Du värdesätter samarbete och kommunikation och förstår vikten av att skapa en god arbetsmiljö för dina kollegor och samarbetspartners samt att du har förmågan att bygga långsiktiga relationer och har en proaktiv inställning till att utveckla både projekt och team.
Om verksamheten
Gatu och Väg Väst AB är ett växande företag inom anläggnings- och betongunderhållsarbeten. Vi utför uppdrag på bland annat broar, hamnanläggningar och parkeringsdäck samt arbetar inom vattenkraft och miljö för både privata och offentliga beställare. Med huvudkontor i Göteborg växer vi nu också i Gävleborgs län för att möta kundernas behov. Vi tror på yrkesskicklighet, schyssta affärer och arbetsplatser där trivsel och samarbete står i fokus.
Vill du vara med och bygga framtidens infrastruktur? Ansök idag eller hör av dig för mer information!
I denna rekryteringsprocess samarbetar Gatu och Väg Väst AB med Uniflex. Vid frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att höra av dig till Uniflex rekryteringskonsult Sofie Cardegren på sofie.cardegren@uniflex.se
Ersättning
