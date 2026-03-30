Platschef till Division Drift
2026-03-30
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Vi på Svevia har fått förtroende att ansvara för basunderhållet i driftområde Södra Halland och söker nu en kollega i rollen som Platschef som vill bli en del av vår verksamhet. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som platschef
Som platschef för vårt driftområde Södra Halland kommer du att vara en viktig del i vårt arbete att bygga upp såväl team som verksamhet i området. I denna roll kommer du att utgå från vår etablering i Halmstad. I ditt dagliga arbete ingår att planera, styra och följa upp dina kontrakt. Du har ekonomi-, personal-, arbetsmiljö- och kvalitetsansvar. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat daglig kontakt med egen personal, kunder och leverantörer, vilket ställer stora krav på samarbetsförmågan och även din kommunikativa förmåga. Som ledare skapar du struktur och genom din förmåga att planera ger du dina medarbetare möjlighet att lyckas i sina uppdrag. Du kommer även att bevaka den lokala marknaden och arbeta aktivt för att utveckla våra samarbeten i området.
Du rapporterar till entreprenadchef och kommer att ha ett tätt samarbete med övrig stab och kollegor inom angränsande kontraktsområden såväl som arbetschefsområdet.
För oss är du som platschef en förebild som sätter grunden för och lever upp till Svevias värderingar; Samarbete, Engagemang och Ansvar.
På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning. Startdatum enligt överenskommelse.
Vem är du?
För att vara aktuell för tjänsten som platschef har du:
Minst 5 års dokumenterad branscherfarenhet från en chefs- eller ledarroll, inom vägunderhåll
Alternativt har du en teknisk ingenjörsutbildning eller likvärdig relevant eftergymnasial utbildning inom väg- och anläggningsverksamhet samt minst 2 års dokumenterad erfarenhet i en arbetsledande roll inom vägunderhåll
God digital kompetens - du är bekväm att använda digitala verktyg och program i ditt dagliga arbete
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du tidigare haft personal- och ekonomiansvar.
Din personlighet är viktig för oss!
Vi söker dig som är prestigelös och trygg i ditt ledarskap. Som person skapar du förtroende och strävar alltid efter goda relationer med såväl medarbetare, leverantörer och våra kunder. Du tar initiativ till utveckling som stärker verksamheten samtidigt som du genom din förmåga att planera och agera proaktivt stöttar dina medarbetare i det dagliga arbetet. Ytterligare en nyckel till framgång är att du jobbar mot att uppnå goda ekonomiska resultat, har ett sinne för långsiktiga relationer och ett entreprenörskap, så att du kan vara med och utveckla affären tillsammans med oss.
Du är en förebild för medarbetare och personal på arbetsplatsen när det gäller ett proaktivt arbete med säkerhet och arbetsmiljö. Du verkar för en stark och hållbar säkerhetskultur där du aktivt uppmuntrar delaktighet, ansvarstagande och ett kontinuerligt förbättringsarbete i samverkan med övriga kollegor.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, senast den 26 april. Urvalsarbete kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdagen och tjänsten kan även komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jerry Odell på jerry.odell@svevia.se
, kontakta Talent Acquisition Business Partner Caroline Wallin på caroline.wallin@svevia.se
om du har frågor om processen. Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Den här processen omfattas av tester och vi använder oss av MAP (personlighetstest) och Matrigma (arbetspsykologiskt test).
Slutkandidat kommer även att omfattas av en bakgrundskontroll.
