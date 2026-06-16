Platschef till anläggningsbolag
Sibe Construction AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-06-16
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Platschef till väletablerat anläggningsbolag – för dig som vill ha frihet, ansvar och nära samarbete
Vill du arbeta i ett mindre företag där du verkligen kan påverka din vardag, fatta snabba beslut och känna gemenskap med kollegorna?
Här får du inte bara ansvar för projekten – du får också mandat att påverka beslut, arbetssätt och företagets fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-06-16Om företaget
Vår kund är ett välrenommerat och personligt företag inom mark- och anläggningsbranschen i Göteborgsområdet. De arbetar med både kommunala och privata kunder – bland annat Göteborgs Stad, Trafikkontoret, fastighetsförvaltare, byggentreprenörer och fastighetsbolag. De är stolta över sin långa erfarenhet, moderna maskinpark och sitt genuina engagemang för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Din roll
Som platschef får du ett stort förtroende och mycket frihet. Du driver dina projekt självständigt – från start till mål – och leder din arbetsgrupp med stöd av engagerade kollegor och arbetsledare. Här har du möjlighet att påverka både arbetssätt och resultat på riktigt.
Du rapporterar direkt till arbetschefen och blir en nyckelperson i företagets fortsatta utvecklingen.
Vi erbjuder dig:
Möjligheten att driva egna projekt och påverka besluten direkt.
En familjär arbetsmiljö med korta beslutsvägar och högt i tak.
Kollegor som stöttar varandra och samarbetar nära i vardagen.
Frihet under ansvar – du planerar och leder ditt arbete på ditt sätt.
Bra villkor och möjlighet till bonus.
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet av att driva anläggningsprojekt och trivs i en miljö där laganda och ansvar går hand i hand.
Är van vid att leda både människor och projekt.
Har god ekonomisk förståelse och ett praktiskt grepp om arbetet.
Har B-körkort
Du är en person som:
Gillar att samarbeta och arbeta nära din arbetsgrupp.
Har förmåga att planera, strukturera och samtidigt vara flexibel.
Är lösningsorienterad och trygg i dina beslut.
Vill komma till ett mindre företag där dina insatser märks och uppskattas.Så ansöker du
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna Dina Mandaric på 0706-690700 alternativt Jimmy Eriksson på 0706–691988. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sibe Construction AB
(org.nr 559474-0754), http://www.vkab.nu/
418 34 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD & Rekryteringskonsult
Jimmy Eriksson jimmy@sibeconstruction.se +460706691988 Jobbnummer
9964996