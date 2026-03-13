Platschef till Actic i Finspång
2026-03-13
Om rollen
Som Platschef på Actic har du det övergripande ansvaret för anläggningen i Finspång och spelar en central roll i att utveckla verksamheten framåt. Du är en ambassadör för Actic, vårt koncept och våra värderingar, och arbetar aktivt för att stärka både kundupplevelsen, teamets engagemang och anläggningens resultat.
Anläggningen i Finspång är en fullserviceanläggning där både gym och badhus ingår i verksamheten. Det innebär en varierad och dynamisk miljö där du ansvarar för att få flera verksamhetsdelar att fungera tillsammans och skapa en god helhetsupplevelse för våra medlemmar och gäster.
I rollen kombinerar du operativt och strategiskt arbete. Du är en synlig och närvarande ledare som trivs med att arbeta nära både medlemmar och medarbetare. Samtidigt driver du utvecklingen av verksamheten genom affärsmässigt fokus, tydligt ledarskap och ett starkt engagemang för försäljning och service.
Du arbetar aktivt med att utveckla affären på din anläggning, med fokus på hållbara resultat, stark kundupplevelse och engagerade medarbetare. Som ledare coachar och utvecklar du ditt team samtidigt som du är delaktig i verksamheten och bidrar till en positiv och energifylld arbetsmiljö.
Du kommer att arbeta på anläggningen i Finspång. Tjänsten är en heltidstjänst med varierande arbetstider som inkluderar dagtid, kvällar och helger. Önskad start är i mitten av maj.
I din roll som Platschef kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Helhetsansvar för anläggningens verksamhet, resultat och utveckling
• Leda, coacha och utveckla teamet med fokus på engagemang, prestation och trivsel
• Personalansvar för två Arena Managers samt Sales & Service-personal i receptionen
• Finansiellt ansvar för anläggningen med fokus på hållbara resultat, försäljning, medlemsutveckling och kostnadskontroll
• Driva och utveckla den lokala försäljningen och fungera som anläggningens försäljningsmotor
• Följa upp verksamheten kontinuerligt och vidta åtgärder för att säkerställa måluppfyllelse
• Arbeta aktivt med att förbättra den dagliga driften och kundupplevelsen
• Ansvarig för rekrytering, introduktion, kompetensutveckling och uppföljning av medarbetare
• Samarbeta tätt med kollegor i regionen och bidra till Actics gemensamma utveckling
Om dig
Vi söker dig som är en trygg, engagerad och närvarande ledare med förmåga att utveckla både människor och verksamhet. Du drivs av att skapa resultat tillsammans med ditt team och att bygga en miljö där service, kvalitet och träningsglädje genomsyrar allt vi gör.
Du trivs i en roll där du är synlig i verksamheten och där du får kombinera operativt ledarskap med strategiskt arbete. Samtidigt har du ett starkt affärstänk och förstår hur försäljning, service och kundupplevelse tillsammans skapar en framgångsrik verksamhet.
Viktigt för tjänsten är:
• Erfarenhet av försäljning och försäljningsledning
• Minst 3 års erfarenhet av att leda team i en chefs- eller ledarroll
• Ett starkt kundfokus och serviceinriktat arbetssätt
• Genuint intresse för träning och hälsa
• Möjlighet att arbeta varierande tider- dag, kväll och helg
• Körkort och tillgång till bil är en fördel
• Tidigare erfarenhet av verksamhetsdrift av badhus är meriterande
Ett krav för denna tjänst är att ha minst uppfyllda kompetenskrav för badvärdar enligt konsumentverkets vägledning för badanläggning. Om man inte besitter denna kompetens innan anställning är det ett krav på utbildning vilket sker hos oss internt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Actic
Actic Group är en av de ledande gymkedjorna i Norden och driver drygt 120 gym med drygt 150 000 medlemmar i Sverige och Norge. Vi sätter kunden i fokus och erbjuder tillgänglig och inspirerande träning genom våra tre träningsarenor - gymmet, utomhus och digitalt.
På Actic tror vi på en företagskultur som är rolig, energisk och bygger på ömsesidig respekt. Vi arbetar efter tydliga värderingar: Passion, Customer Focus, Performance och Teamwork. Som medlem av vårt team bidrar du till en arbetsplats vi alla kan vara stolta över.
Kontaktuppgifter
I den här rekryteringen samarbetar Actic med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Josephine Hjalmarsson via Josephine.Hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
