Platschef Stockholm
Luotea FM AB / Byggjobb / Solna Visa alla byggjobb i Solna
2026-07-14
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Är du en affärsdriven och engagerad ledare som söker en utmanande roll där du är med och driver utveckling i ett bolag med starkt hållbarhetsfokus? Då kan du vara vår nästa Platschef till Stockholm!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva – då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan. Vi leder vägen mot en smartare morgondag och i det uppdraget behövs du.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som Platschef har du det övergripande ansvaret för leverans, ekonomi och personal i uppdraget mot ett av Stockholms större bostadsbolag. Genom ett engagerat och närvarande ledarskap skapar du motivation i din organisation och säkerställer en stabil, säker och kvalitetssäkrad leverans med hög kundnöjdhet. I uppdraget ansvarar du för en större kund med huvudsakligt fokus på bostadsfastigheter, där du har ett övergripande ansvar för leverans, ekonomi och personal. Du arbetar nära både kund och team och erbjuds en varierad och dynamisk vardag där du kombinerar ledarskap, tekniskt kunnande och affärsutveckling. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
Leda och utveckla platsorganisationen och dess medarbetare
Ha budget, prognos och resultatansvar
Ansvara för leverans, kvalitet och kundrelation
Driva förbättringsarbete och utveckla affären
I rollen har du två direktrapporterande gruppchefer samt två koordinatorer. Därtill har du ett övergripande personalansvar för cirka 25 medarbetare. Du utgår från vårt huvudkontor i Solna.
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang och ägarskap. Du drivs av att utveckla både människor och affär samt har ett strukturerat arbetssätt med fokus på resultat och kvalitet. Du trivs i en roll med ansvar, kundkontakt och förändringsarbete och har förmågan att bygga starka relationer både internt och externt.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Utbildning som fastighetsingenjör, fastighetsförvaltare eller motsvarande
Minst 5 års branscherfarenhet i en ledande roll
Erfarenhet av personalansvar och att leda andra chefer
Erfarenhet av resultat- och verksamhetsstyrning
Goda kunskaper i ekonomi (budget, uppföljning, prognos)
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
God system- och datorvana
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet som tekniker eller specialist inom fastighetsservice
BAS P/U
Kunskap inom ABFF/AFF
Ledarskapsutbildning
Därför ska du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, kompetens och arbetsglädje – och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
Förmånligt pensionsprogram
Friskvårdsbidrag
Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens
• Vi är mycket stolta över vårt hållbarhetsarbete – läs mer här: https://www.luotea.com/sv-se/hallbarhetSå ansöker du
Vi gör löpande urval och intervjuer och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. På grund av sommarens semesterperiod kan urvalsprocessen ta något längre tid än normalt. Vi uppskattar ditt tålamod och ser fram emot din ansökan. Som en del av vår rekryteringsprocess kan en bakgrundskontroll komma att genomföras på slutkandidat.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Erik Forsberg via mail på erik.forsberg@luotea.com
.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7949815-2099979". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luotea FM AB
(org.nr 556473-2260), https://karriar.luotea.com
Armégatan 40 (visa karta
)
171 71 HUVUDSTA Arbetsplats
Luotea Jobbnummer
10002204