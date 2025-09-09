Platschef Stambyte Stockholm
Salu Byggnads AB, Stockholm / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Salu Byggnads AB, Stockholm i Stockholm
Salu Byggnads AB är i en stark expansionsfas och söker nu en erfaren och driven platschef för att förstärka vårt team i Storstockholm. Anställningen kan ge plats i olika aktuella projekt i regionen, men i första hand Södra Stockholm och Södertälje.
•
Är du en naturlig ledare med byggteknisk precision och erfarenhet av lite större projekt inom ROT kan detta vara ditt nästa karriärsteg. Som platschef hos oss får du leda några av regionens mest intressanta ROT-projekt inom bostadssektorn.
Du har fullt ansvar för byggarbetsplatserna och ser till att arbetet ger leveranssäkerhet, följer tidplaner och budget samt kvalitets- miljö- och arbetsmiljökrav. Du arbetar tätt med erfarna arbetsledare och interna stödfunktioner och har ansvar för all egen och inhyrd personal på plats. Med din erfarenhet bidrar du till att löpande hitta innovativa lösningar för att effektivisera arbetet, minska kostnader och öka kundnöjdheten.
Övergripande arbetsuppgifter
Planera, kalkylera och leda projekt från början till slut
Ansvara för att bygga och leda starka team och säkerställa trivsel på arbetsplatsen.
Utveckla goda och långsiktiga relationer med kunder, underentreprenörer och beställare
Ansvara för att din organisation når ekonomiska mål och utvecklas i en positiv riktning
Upprätthålla kontakten med beställarens olika kontrollorgan.
Ansvara för att kraven för kvalitet, miljö och arbetsmiljö uppfylls varje dag.
Ta till vara möjligheter som identifieras under byggprocessen
Grundkrav
Byggingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet anskaffad i arbetslivet.
Minst 3 års erfarenhet som platschef inom bygg.
God svenska i tal och skrift.
God ekonomisk förståelse och vana vid projektredovisning och dokumentation.
B-körkort.
Meriterande
Arbetslivserfarenhet från ROT-anknutna branscher som rör och el.
Tidigare erfarenhet av projektstyrningssystemet NEXT.
Erfarenhet av att driva projekt i bostadshus med kvarboende hushåll.
Flerspråkighet.
Körkort för fler fordonstyper än B.
Om Salu Byggnads AB
Salu Byggnads AB är en ledande byggentreprenör inom ROT-sektorn, med inriktning på stambyten och genomgripande renoveringar av flerbostadshus och kommersiella lokaler. Våra kunder återfinns bland landets ledande privata och allmännyttiga bostadsföretag samt bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Sedan starten har vi moderniserat många tusen bostäder och kontor i ett stort antal projekt för olika beställare i Sverige.
Salu Byggnads AB är BKMA-certifierat och arbetar aktivt för ett hållbart svenskt samhälle, bland annat genom klimatkalkylering och återbruk. Vi engagerar oss i sociala frågor och närmiljön för de människor som påverkas av det vi renoverar och utvecklar. På Salu Byggnads AB drivs kulturen av ett öppet samtalsklimat och starkt kamratskap för att alla ska känna sig delaktiga och kunna bidra på bästa sätt. Vi tillvaratar all kompetens oavsett ursprung och eftersträvar mångfald.
Om anställningen
Anställning vid våra projekt i Stockholmsområdet
Vi tillämpar provanställning sex månader
Frågor
Frågor under rekryteringsperioden besvaras av affärsutvecklingschef Jan Särnesjö på tel 0735111007 eller mejl jan.sarnesjo@salubyggnads.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salu Byggnads AB
(org.nr 559095-9887), https://salubyggnads.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Salu Byggnads AB, Stockholm Jobbnummer
9500690