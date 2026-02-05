Platschef ROT till framgångsrikt byggföretag!
2026-02-05
Erfaren Platschef Bygg - Göteborg
Vill du ta nästa steg som platschef i ett medelstort byggföretag med stabil ekonomi, högt i tak och stark laganda?
Här får du arbeta i en organisation där beslutsvägarna är korta, engagemanget stort och där man hjälper varandra att lyckas.
Vi söker nu en erfaren platschef inom bygg som vill vara med och driva spännande ROT-projekt i Göteborg med omnejd - från första skiss till färdigt resultat.
Om rollen
Som platschef får du en nyckelroll i att leda projekt med fokus på kvalitet, lönsamhet och kundnöjdhet.
Du ansvarar för att planera, samordna och följa upp byggprocessen och säkerställer att arbetet flyter på smidigt från start till mål.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Projektledning: driva och följa upp ROT-projekt i alla faser - från planering till färdigställande.
Ledarskap: stötta, motivera och utveckla yrkesarbetare och underentreprenörer.
Kvalitet och ekonomi: säkerställa att projekten levereras med hög kvalitet, inom tid och budget.
Kundrelationer: bygga förtroendefulla och långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Dokumenterad erfarenhet som platschef inom bygg.
Gedigen kompetens inom ROT-projekt.
En kombination av praktiskt driv och helhetstänk.
Ledaregenskaper som skapar engagemang och lagkänsla.
En affärsmässig och lösningsorienterad inställning.
Vi erbjuder
Hos oss får du:
En roll i ett stabilt, medelstort byggföretag med trygg ekonomi och korta beslutsvägar.
En öppen och inkluderande kultur, där högt i tak och god laganda är mer än bara ord.
Möjlighet att påverka både dina projekt och företagets framtida utveckling.
Konkurrenskraftiga villkor och en arbetsmiljö där delaktighet, kvalitet och långsiktighet står i centrum.
Placering: Göteborg
Låter detta som nästa steg i din karriär?
Jimmy Eriksson, Sibe Construction
Telefon: 0706-691988
