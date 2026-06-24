Platschef Mark Gävle
Rekrytering Stockholm Byrå AB / Byggjobb / Gävle Visa alla byggjobb i Gävle
2026-06-24
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Vi söker nu en erfaren platschef inom mark anläggning till stor projekt i Gävle.
Detta är en direktrekrytering till 1 av våra mest populära kunder inom mark anläggning och rekryteringsprocessen startar med en ansökan till oss via annons systemet eller ett direkt mail till vår Vd Thomas@rekryteringstockholm.com
Du behöver ha flera års erfarenhet av likvärdig befattning inom mark anläggning och har drivit större projekt över 50 milj.
Om rollen: För att vara bekväm i rollen behöver du ha goda kunskaper inom mark anläggningsarbete med planering, produktionskalkyler, entreprenad juridik samt en mycket god erfarenhet av ekonomisk uppföljning.
För att trivas i rollen behöver du vara en ledare som kan motivera och utveckla din grupp. Vi fäster även vikt vid att du är en god kommunikatör för att skapa en bra relation till både beställare och medarbetare. En viktig del i rollen är att kommunicera både i tal och skrift, på svenska och engelska då vår dokumentation är central i våra projekt.
I vårt stora projekt i Gävle har vi trivsamma boenden till våra anställda.
Som Platschef driver du anläggningsprojekt från början till slut. Projekten börjar med ett startmöte där Platschefen skapar en produktionsplanering med kostnader, resursplan och tidsplan. Projektet avslutas med överlämning till beställaren. I genomförandefasen ansvarar Platschefen för att hålla styrningen på kostnader, ändringar och ge löpande rapporter samt att ha en tät dialog med beställaren. Ett lyckat projekt har en god lönsamhet och nöjd beställare. Platschefen leder sin projektorganisation med ett tydligt och aktivt ledarskap för att driva fram projektet inom de ramar som satts upp. Vi värdesätter ett ledarskap som skapar en trivsam och trygg arbetsmiljö för våra anställda. I rollen ingår även Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljöarbetet i projektet samt att följa bolagets verksamhetssystem enligt ISO samt att lagar och regelverk efterlevs.
Vi erbjuder: Hos Bäckström Anläggning AB får du möjlighet att vara en del av en växande organisation med starkt fokus på kvalitet och utveckling. Du kommer att få arbeta i en stimulerande miljö där dina insatser har stor betydelse för företagets framgång.
Låter det här som en tjänst för dig? kontakta oss för vidare information kring projektet om tjänsten villkor förmåner etc med våra handledare experter inom tjänsteman Anläggning på Rekrytering Stockholm.
Du är varmt välkommen med din ansökan till oss redan idag!
Om Rekrytering Stockholm:
Rekrytering Stockholm Byrå AB är ett av landets mest erfarna bemanning & rekryteringsbyrå idag och arbetar rikstäckande från Hk Stockholm Globen. Vi erbjuder mindre till större företag en ökad kompetens och produktion genom kostnadseffektiva rekryterings lösningar och professionella processer.
Ledord för Rekrytering Stockholm Byrå AB är: "MÄNNISKAN FRAMFÖR ALLT"
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7962714-2068335". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rekrytering Stockholm Byrå AB
(org.nr 556969-9886), https://jobb.rekryteringstockholm.com
811 30 SANDVIKEN Kontakt
Thomas Hellström thomas@rekryteringstockholm.com 073-8289298 Jobbnummer
9976809