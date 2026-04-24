Platschef Infra Region Nord
Veidekke Entreprenad AB / Byggjobb / Umeå Visa alla byggjobb i Umeå
2026-04-24
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veidekke Entreprenad AB i Umeå
, Härnösand
, Luleå
, Gällivare
, Kiruna
eller i hela Sverige
Välkommen till en organisation som sätter människorna först
Veidekke är inget vanligt byggföretag. Visserligen bygger vi allt från broar och bostäder till vägar och tunnlar, men det är vår syn på människor som gör oss annorlunda.
Veidekke är en idé om hur människor tillsammans kan skapa goda resultat. Vi tror på involverande krafter och kollektiv intelligens - att olika kompetenser och infallsvinklar ger ett bättre slutresultat. Vi är övertygade om att detta förhållningssätt också bidrar till att det blir kul på jobbet!
På Veidekke har vi har en lång tradition av arbete mot fusk och kriminalitet i byggbranschen. Vi väljer det rätta - framför det lätta. Det innebär exempelvis att vi strävar efter att använda underentreprenörer i högst två led, att vi noga granskar våra samarbetspartners och att vi hjälper dem att leva upp till svenska regler och att göra rätt.
Det ska vara tryggt att arbeta både hos och för oss. Därför genomsyrar arbetet med hälsa, arbetsmiljö och säkerhet (HMS) vardagen på våra arbetsplatser. För oss är HMS lika viktigt som våra ekonomiska mål.
Vi sammanfattar vårt sätt att vara med att "Vi bygger med hjärta".
Det här kommer du jobba med
Som Platschef ansvarar du för att tilldelat/delade projekt utförs enligt kontrakt. Det innebär ansvar för projektets planering och genomförande avseende miljö, kvalitet, ekonomi och tid. Du arbetar bland annat löpande med riskhantering, budget, tid och resursplanering och kundkontakter. Du leder och driver samarbetet med kunden, det egna projektteamet och med underentreprenörer. Du kommer även att få utveckla arbetsmetoder för att föra verksamheten, människorna i den och inte minst dig själv, framåt.
Ingenjörsutbildning eller motsvarande kunskapsnivå
Minst 5 års erfarenhet som Platschef eller liknande roll inom bygg- och anläggningsbranschen
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Ekonomisk och affärsmässig erfarenhet
Erfarenhet av arbetsmiljöarbete
God vana av att arbeta i Officepaketet
Meriterande med:
Betong klass I
Erfarenhet av samverkansentreprenader
Det här uppskattar vi hos dig För oss är det viktigt att du lägger stor vikt vid att arbeta säkert med stort fokus på arbetsmiljö. Vi är övertygade om att du som söker vill agera som en förebild och genom ditt ledarskap ta tillvara på samtliga medarbetares kompetenser genom involvering. Du är en lagspelare som är driven, lösningsfokuserad och prioriterar alltid din och dina medarbetares säkerhet och hälsa.
Det här erbjuder vi dig Vi erbjuder dig stimulerande arbetsuppgifter i en inkluderande arbetsgrupp där vi tar hand om varandra. Kul på jobbet - gøy - är faktiskt en del av Veidekkes värdegrund.
Här blir du del av en företagskultur som bygger på tydliga värderingar och delägarskap. Men framför allt - involvering - ett engagerande, inkluderande och lärorikt sätt att arbeta på. Och självklart sätter vi alltid säkerheten och våra medarbetares välmående främst.
Vi arbetar enligt kollektivavtal och erbjuder bra förmåner för dig som är anställd. Vi kan även utlova god företagshälsovård, bra pensions- och personförsäkringar samt friskvårdsbidrag. Dessutom erbjuds du som medarbetare att köpa aktier i Veidekke till rabatterat pris. Idag är vi som arbetar på Veidekke faktiskt den näst största ägaren i koncernen.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Rollen kräver regelbunden fysisk närvaro ute i våra projekt, och vi söker därför dig som bor - eller har möjlighet att bosätta dig inom Region Nords geografi - Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland eller Gävleborg.
Rekryteringen sker löpande under ansökningsperioden.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö. Därför kan alkohol- och drogtest genomföras innan anställning påbörjas.
Vi undanber oss från att bli kontaktade av annonssäljare och rekryteringsföretag.
Det här är vi
Veidekke i Sverige ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsbolag med cirka 8 000 anställda. Koncernen har en omsättning på ca 43 miljarder NOK Verksamheten i Sverige har ca 2 200 anställda och en omsättning på ca 15,1 miljarder NOK och bedriver entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet.
Veidekke startade med vägbeläggning, veidekking på norska, i Norge redan 1936 och har sedan dess byggt samhälle och infrastruktur i Norge, Sverige och Danmark. Veidekke är noterat på Oslo-börsen och har aldrig gått med förlust. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7585461-1964679". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veidekke Entreprenad AB
(org.nr 556508-6583), https://veidekke.teamtailor.com
Timotejvägen 59 (visa karta
)
901 31 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Veidekke Jobbnummer
9873580