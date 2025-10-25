Platschef Inferno Online
Sports and Social Entertainment Sweden AB
2025-10-25
Inferno Online är världens största gamingcenter - en mötesplats där tusentals spelare varje månad samlas för att tävla, umgås och uppleva gaming på riktigt. Vi arrangerar allt från esportturneringar och företagsevent till nattgibb och barnkalas. Nu söker vi en platschef som vill leda verksamheten framåt och skapa förstklassiga upplevelser för både kunder och personal.
Om rollen
Som platschef på Inferno Online har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av centret. Du leder och motiverar teamet, säkerställer att verksamheten håller hög kvalitet och driver utvecklingen framåt - både operativt och strategiskt.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för personal, schemaläggning och arbetsledning
Säkerställa hög servicenivå och trivsel för både kunder och medarbetare
Hantera inköp och rapportering till ledning
Koordinera event, turneringar och samarbeten med partners
Driva försäljning, marknadsaktiviteter och förbättringsprojekt
Se till att rutiner, säkerhet och drift fungerar smidigt i det dagliga arbetet
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet av personalansvar och operativ drift, gärna inom service, event, café, restaurang eller upplevelsebransch
Är en naturlig ledare som motiverar och inspirerar andra
Är organiserad, lösningsorienterad och van att ta ansvar
Har ett intresse för gaming, teknik eller esport (meriterande men inte krav)
Ansökan:
Skicka ditt CV och en kort presentation till info@infernoonline.com
Märk mejlet med "Platschef - Inferno Online"
Urval sker löpande - sök redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
