Platschef Gotland
Peab Sverige AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-12-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Peab Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Peab på Gotland växer och vi behöver därför stärka upp vår organisation med en duktig platschef. Vill du vara med och forma framtidens Gotland?
Hos oss blir du en del av ett engagerat gäng på cirka 40 medarbetare som arbetar nära och stöttar varandra för att nå gemensamma mål. Vår kultur präglas av samarbete, flexibilitet och lösningsorientering. Här har du möjlighet att utvecklas i en miljö där vi delar kunskap och erfarenheter!
Våra projekt är varierande - från stora bostadsområden till militäranläggningar, vårdboenden och andra samhällsnyttiga byggnader. Denna bredd ger dig utvecklingsmöjligheter och chansen att vara med i samhällsutveckling som gör skillnad.
Din roll
Som platschef ansvarar du för att planera, leda och samordna produktionen från start till slutbesiktning. Du har ett helhetsansvar för tid, kvalitet, ekonomi, personal, miljö och arbetsmiljö. Du rapporterar till projektchef och som stöd i ditt arbete har du en skicklig projektorganisation samt möjlighet att ta hjälp av stödfunktioner inom kalkyl, inköp, KMA, logistik och HR.
Vem är du?
För att trivas hos oss drivs du av att ta ansvar och att leverera resultat tillsammans med ditt team. Ditt ledarskap präglas av tydlighet och engagemang och bidrar till en säker arbetsmiljö. Vidare har du:
Några års erfarenhet av ledande roll med ansvar för personal och ekonomi i byggprojekt
Byggteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet från branschen
God förståelse för kostnadsstyrning och affärsmannaskap
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
B-körkort
Erfarenhet av projekt i partnering är meriterande
Vill du veta mer?
Kontakta Arbetschef Patrik Lindkvist, 0733373169, för frågor om tjänsten.
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-Partner Hanna Nylander, 0722272331.
Vi kommer att genomföra bakgrundskontroller på våra slutkandidater som en del av vår rekryteringsprocess.
I denna rekrytering har vi gjort ett aktivt val av annonsering och rekryteringsstöd och avböjer oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings- eller annonseringsbolag.
Vi erbjuder
I Peabkoncernen blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling. Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?
Välkommen med din ansökan!
Peab är Nordens samhällsbyggare med 13 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Peab Sverige AB
(org.nr 556099-9202) Arbetsplats
Peab AB Jobbnummer
9641628