Platschef betong klass 1 åt kund

Vem är du? För att trivas i rollen som platschef hos en av våra kunder behöver du ha en flerårig erfarenhet av att arbeta med projekt inom bygg där du har haft befattningen som platschef. Du som platschef kommer att bära ansvaret för den dagliga planeringen, produktionen, ekonomiska uppföljningen, samt kund- och medarbetarkontakter. Detta innebär att du har stor påverkan på hur du driver ditt projekt och därför är det fundamentalt att du är väldigt ansvarig. Du förväntas ha ett professionellt och trevligt bemötande gentemot andra. Din karaktär kännetecknas av att du har mycket goda egenskaper inom ledarskap där du engagerar och uppmuntrar andra i arbetet. Du arbetar även systematiskt, samtidigt som du är flexibel i ditt arbetssätt och kan anpassa dig till förändringar i arbetet när sådana situationer uppstår.
Vi söker dig som:
Besitter minst 4-5 års dokumenterad erfarenhet av rollen
Relevant utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Goda kunskaper inom prognosarbete och entreprenadjuridik
Kommunicerar tydligt och väl på svenska samt engelska, både i tal och skrift
Har körkort B
Har betong klass 1
Dessutom är det meriterande om du:
Har förgående erfarenheter av att jobba som konsult
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Underkonsult
Vi erbjuder dig:
En trygg anställning där du har en engagerad konsultchef, utvecklingssamtal och friskvårdbidrag mm. Vi satsar även mycket på vår personal och ordnar gemensamma aktiviteter så som frukostar, julmiddagar och konferenser.
Om Bustos Konsulttjänster AB:
Bustos Konsulttjänster AB är ett konsult- och rekryteringsbolag inom bygg, anläggning och infrastruktur. Målet är att ha långsiktiga samarbeten med nöjda och återkommande kunder. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt är vår affärsidé baserad kärnvärdena ÄKTA (Ärlighet, Kompetens, Tillsammans, Anpassningsbar) och dessutom värderar vi kvalité väldigt högt. Detta har lett till att vi är ett snabbt växande företag. Vi får hela tiden in nya förfrågningar inför olika typer av uppdrag inom spännande projekt. För att kunna möjliggöra vår fortsatta tillväxt och strävan efter att bli bättre, söker vi nu dig som vill vara en del av en prestigelös och familjär arbetskultur.
