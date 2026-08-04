Dagansvarig Kock Himlen
Sjöstadsgruppen AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-08-04
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Restaurang Himlen ligger på 25:e och 26:e våningen i Skrapan mitt på Götgatan. Vår ambition är att ge våra gäster en helhetsupplevelse i en miljö med fantastisk utsikt och avslappnad söderkänsla. Våra två restauranger håller hög kvalité både i mat och dryck samt service. Köket, med 46 platser och Grill & Cocktail, med 60 platser och ytterligare 150 platser i bardelen, erbjuder vi våra gäster spännande menyer. Så nära himlen man kan komma! Välkomna. Läs mer om oss på https://www.restauranghimlen.se/
Vi söker dig som idag arbetar som köksmästare och som vill ta nästa steg i karriären genom att jobba mer dagtid och fokusera på att höja kvalitén i lunch- och dagverksamheten. Du är en passionerad à la carte-kock med starkt ledarskap och älskar restaurangbranschen.
Du har ett naturligt ledarskap, är tydlig och rak i din kommunikation och gillar att coacha och dela med dig av dina kunskaper till teamet. Du trivs i ett stundtals högt tempo, är kvalitetsmedveten och har ett brinnande matintresse. Du har lätt för att arbeta enligt givna mallar och direktiv, men är samtidigt flexibel och räds inte förändringar.
Vi ser att du har:
Minst 3 års erfarenhet av en köksmästarroll eller liknande ledande position
Flerårig erfarenhet från varierande à la carte-kök av högre standard
Goda kunskaper inom det klassiska svenska köket och svensk husmanskost
Kunskaper om matlagning från andra delar av världen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att:
Arbeta aktivt i lunchservicen
Leda kockar i det dagliga arbetet
Kvalitetssäkra maten och upprätthålla högsta standard
Ansvara för inköp
Hålla koll på produktionen, mice an place
Det här kan vara ditt drömjobb om du värderar:
En dag baserad tjänst på en kvalitetsdriven restaurang
Kvalitet och service i allt du gör
Att vara en del av ett team där vi tillsammans skapar den bästa möjliga upplevelsen för våra gäster
Att tillhöra ett roligt och passionerat gäng med stora utvecklingsmöjligheter
I Sjöstadsgruppen ingår Restaurang Himlen högst upp i Skrapan på Södermalm och Sjöstaden Skybar i Hammarby Sjöstad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöstadsgruppen AB
(org.nr 556712-9613)
Götgatan 78 (visa karta
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118 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Restaurang Himlen Kontakt
Rekryterare
import workbuster import@workbuster.se Jobbnummer
10021431