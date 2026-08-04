Senior Projektledare inom upphandling och införande
Avaron AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-08-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett pågående projekt där en större verksamhet inom hälsoområdet ska genomföra en omfattande upphandling av företagshälsovårdstjänster och tillhörande IT-stöd. Rollen omfattar hela kedjan från planering och kravarbete till genomförande, uppföljning, överlämning och införande av nytt avtal och nya arbetssätt.
Du arbetar i en miljö med många kontaktytor och ett nära samspel mellan verksamhet, HR, upphandling, IT och externa leverantörer. Eftersom projektet redan är initierat behöver du snabbt sätta dig in i befintligt underlag, ta över ledarskapet och driva arbetet vidare med tydlig struktur och fortsatt framdrift. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera offentlig upphandling, förändringsledning och implementering i en komplex organisation.
ArbetsuppgifterDu leder projektet genom samtliga faser, från planering och etablering till genomförande, uppföljning, överlämning och implementering.
Du driver och faciliterar arbetsmöten och workshops med verksamheter, sakkunniga, expertgrupper och upphandlingsfunktion.
Du omsätter verksamhetens behov till tydliga och ändamålsenliga krav inför upphandlingen.
Du etablerar och leder projektorganisationen samt samordnar deltagare och intressenter på flera organisatoriska nivåer.
Du tar fram och förvaltar projektplaner, kommunikationsplaner, riskanalyser och annan projektdokumentation.
Du rapporterar status, risker, avvikelser och beslutsunderlag till uppdragsgivare och styrgrupp.
Du leder förändrings- och införandearbete, inklusive kommunikation, nya arbetssätt och stöd till berörda verksamheter.
Du säkerställer att projektets leveranser överlämnas till förvaltning och verksamhet på ett strukturerat och kvalitetssäkrat sätt.
Du kan även få möjlighet att stötta andra projekt och förändringsinitiativ inom HR- och arbetsgivarområdet.
KravDu har dokumenterad erfarenhet av att projektleda komplexa upphandlingar av tjänster enligt LOU.
Du har dokumenterad erfarenhet av att leda implementering av nya tjänster, avtal eller arbetssätt.
Du har erfarenhet av förändringsledning och av att skapa förankring och engagemang hos berörda verksamheter.
Du kan leda och facilitera arbetsmöten och workshops.
Du kan leda kravarbete i nära samverkan med verksamheter, sakkunniga och expertgrupper.
Du har vana av att leda projekt med flera intressenter på olika organisatoriska nivåer.
Du är trygg i att vara föredragande i styrgrupper och vid behov även andra ledningsgrupper.
Du har erfarenhet av att arbeta enligt projektmodellen Projektil.
Du är van att samarbeta med både tekniska och verksamhetsnära team.
Du arbetar strukturerat med fokus på kvalitetssäkring och riskhantering.
Du arbetar självständigt och kan hantera flera projekt eller arbetsuppgifter parallellt.
Du behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift.
MeriterandeErfarenhet av att leda komplexa offentliga upphandlingar i större organisationer.
Erfarenhet av att leda implementering av nya tjänster, avtal eller arbetssätt i stora organisationer.
Erfarenhet av förändringsledning i större organisationer.
Erfarenhet av att leda kravarbete där verksamhetsbehov omsätts till tydliga krav för framtida offentliga upphandlingar.
Erfarenhet av att leda projekt i regional verksamhet med flera intressenter på olika organisatoriska nivåer.
God vana av att presentera och förankra arbete i styrgrupper och andra ledningsforum.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8167973-2130082". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
10021429