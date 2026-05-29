Platschef
Är du en erfaren platschef med intresse för driva varierande projekt inom mark- och anläggning? Vill du arbeta i ett stabilt företag med god sammanhållning, hög kvalitet och korta beslutsvägar? Då kan detta vara jobbet för dig!
Bodén Mark & Anläggning söker just nu en erfaren platschef till verksamheten i Uppsala. Ansök här!
Som platschef hos Bodén Mark & Anläggning kommer du ha det övergripande ansvaret för hela processen från start till mål. Du ansvarar för planering, tidplan, budget samt att driva det dagliga arbetet på plats. Du har daglig kontakt med beställare, deltar i diverse möten och säkerställer att projekten drivs enligt plan.
För att lyckas i rollen har du:
Minst 5 års erfarenhet som platschef inom mark- och anläggning
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en driven och engagerad lagspelare. Utöver detta är du en ansvarstagande person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Bodén Mark & Anläggning erbjuder dig:
Familjär känsla med korta beslutsvägar
Möjlighet att vara med på en spännande resa hos ett företag i utvecklingsfas
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal och friskvårdsbidrag och mycket kul under året
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Bodén Mark & Anläggning med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Bodén Mark & Anläggning:Vi Bodén Mark & Anläggning AB startades 1998 i Västerås. År 2013 ombildades bolaget då det blev fler delägare. 2018 kom nya ägare in i bolaget, och idag är SMA Infrastruktur AB majoritetsägare.
Idag är vi 35 anställda, men med inhyrda maskinister, stensättare m.m. sysselsätter vi många fler ute i våra projekt. Huvudkontoret ligger i Västerås och vi har vår huvudverksamhet i Mälardalsregionen, men är också verksamma i angränsande län då vi även har ett kontor i Uppsala. Vi utför kompletta mark- och anläggningsarbeten, från råmark till fullt färdig anläggning. Entreprenader utförs i nära samverkan med våra beställare. Beställarens behov och förväntningar är en viktig del i våra åtaganden.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
721 37 VÄSTERÅS
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobway rekryterar till Bodén Mark & Anläggning
David Nyrén david.nyren@jobway.se +46702905116
