Platschef
2025-12-22
Platschef inom mark & anläggning
Är du redo för nästa steg i karriären och söker en roll där du får en central position med stort ansvar? Har du erfarenhet som ledare inom mark- och anläggningsbranschen och trivs med att driva projekt framåt tillsammans med ditt team? Ansök idag!
I rollen som arbetsledare får du vara med och utveckla projekt och stärka Hakabs roll som en pålitlig och engagerad entreprenör i Trestadsregionen. Du kommer att ansvara för planering, ledning och uppföljning av våra projekt. Du arbetar nära både personal och beställare, säkerställer att projekten följer tidplan, budget och kvalitetskrav - och skapar en arbetsmiljö där teamet trivs och levererar på topp.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet som platschef eller liknande inom mark och anläggning
God kunskap i ritningsläsning, produktionsplanering och entreprenadjuridik
Ledarskapserfarenhet och en förmåga att motivera och engagera
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Hakab Mark & Anläggning erbjuder dig:
Spännande och varierade projekt
En familjär, prestigelös kultur med stark sammanhållning
Möjlighet att påverka och växa i en växande verksamhet
Är du intresserad och vill veta mer? Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Hakab Mark & Entreprenad med rekryteringsföretaget Jobway. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor, kontakta rekryterare Anton Holm på anton.holm@jobway.se
./ +46 70 855 62 61.
Om Hakab Mark & Entreprenad:
Hakab Mark & Entreprenad har över 40 års erfarenhet inom mark- och anläggningsarbeten. Vi utför allt från grundläggning och VA till finplanering, gator och industrimark. Vi är ett företag som värdesätter kvalitet, långsiktighet och nära samarbete - både med våra beställare och medarbetare. Vi arbetar i nära samverkan med våra beställare och strävar alltid efter att leverera hållbara och väl utförda projekt. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där kompetens, kvalitet och utveckling står i centrum.
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
