Forma framtidens mobilitet med Hedin Automotive Som en av Europas ledande aktörer inom mobilitetsbranschen brukar vi säga att vi har något för alla. Men det finns egentligen bara en sak som är viktig: vi har något för dig.
Nu får du möjligheten att axla rollen som Platschef för vår anläggning i Helsingborg. Med vår bredd, erfarenhet och marknadsledande position erbjuder vi dig något mer. Mer utmaningar. Mer ansvar. Mer trygghet. Mer samarbete. Mer utveckling. Mer möjligheter. Mer glädje. Mer för dig, helt enkelt.
Arbetsuppgifter Som Platschef har du det yttersta ansvaret att leda, styra och utveckla anläggningen inom bilförsäljning, verkstad och reservdelar. I rollen ansvarar du för att verksamheten utvecklas i linje med bolagets affärsidé, mål och visioner. I arbetsuppgifterna ingår att leda utveckla och motivera medarbetarna och även vård ett produktivt samarbete med generalagenter och återförsäljare.
Vidare har du som Platschef ett ledande ansvar över hela verksamheten samt ett drifts- och resultatansvar. Det innefattar säkerhetsställande av att arbetslagar, skydds- och arbetsmiljölagar efterföljs samt att kvalitet- och miljömål uppnås. Rollen innefattar också resursplanering, rekrytering och säkerhetsställande av att rätt kompetens finns på anläggningen.
Nyckelkompetenser/förmågor Du drivs av att utveckla verksamheten, öka försäljning och lönsamhet, och du arbetar målmedvetet för att uppnå uppsatta mål. Utmaningar motiverar dig, och en god strukturell förmåga som hjälper dig att navigera i en komplex arbetsmiljö. Som ledare har du en naturlig förmåga att motivera dina medarbetare och skapa en trivsam arbetsmiljö, samtidigt som du inte tvekar att sätta tydliga gränser när det behövs.
Ytterligare ser vi att du har:
Flera års erfarenhet av bilbranschen, försäljning och eftermarknad/verkstad
Dokumenterad erfarenhet av ledarskap
Eftergymnasial utbildning inom försäljning är meriterande
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Varför jobba med oss? Som arbetsgivare är vi bra på att tillvara ta på drivna och engagerade medarbetare. Hos oss finns det många karriärvägar att välja - vår inställning är att individer med rätt potential ska kunna växa med oss. När du som medarbetare växer med oss växer även vi som företag. Vi är ansvarstagande och säkerställer schyssta och rättvisa anställningsvillkor och samtliga verksamheter omfattas av kollektivavtal. Vi värnar om våra medarbetare och ser ett långsiktigt och hållbart arbetsliv som en stark konkurrenskraft.
