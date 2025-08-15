Platschef
Jobway AB / Byggjobb / Helsingborg Visa alla byggjobb i Helsingborg
2025-08-15
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Svalöv
, Lund
eller i hela Sverige
Är du en erfaren platschef inom byggbranschen som är ute efter nya möjligheter? Är du beredd att axla en roll som ansvarstagande platschef inom ett familjärt och välmående företag? Vill du ha möjlighet att växa in i din roll i takt med att företaget växer? Då kan det vara dig vi söker!
Sydbyggarna Entreprenad AB söker just nu en platschef till verksamheten i Helsingborg. Ansök här!
Som platschef hos Sydbyggarna Entreprenad AB kommer du att arbeta med varierande projekt inom byggbranschen. Du kommer bland annat planera, styra och leda projekt inom ombyggnation och tillbyggnad. Du kommer även att sköta ekonomihantering, inköp samt ha kontakt med leverantörer och UE.
För att lyckas i denna roll har du:
Minst 2 års erfarenhet som platschef.
B-körkort.
Svenska i tal och skrift.
BAS P/BAS U.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en strukturerad och ansvarsfull lagspelare. Du är flexibel och värderar kvalitet och arbetsmiljö högt i ditt dagliga arbete. Utöver detta är du en naturligt driven och positiv person som trivs med att hålla en nära dialog med kunder, leverantörer och kollegor.
Sydbyggarna Entreprenad AB erbjuder dig:
Varierande arbetsdagar
Möjlighet att få vara med på en spännande resa hos ett växande företag
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal, friskvårdsbidrag och försäkring
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV!
I denna rekrytering samarbetar Sydbyggarna Entreprenad AB med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryterare David Nyrén, david.nyren@jobway.se
/ 070 290 51 16. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Sydbyggarna Entreprenad AB:
Sydbyggarnas målsättning är att kunna erbjuda sina kunder tjänster inom ny-, till- och ombyggnation i samband med sina kunders byggprojekt. Bolaget strävar efter att kunna erbjuda en sund, god och stimulerande arbetsmiljö för alla medarbetare och underentreprenörer i sina projekt. Sydbyggarna arbetar främst med projekt åt företag, myndigheter, kommuner och kommunalägda bolag. Projekten utförs generellt som en totalentreprenad eller utförandeentreprenad.
Sydbyggarna Entreprenad AB ingår i koncernen SBE Invest AB som har ett dotterbolag DAMEHUS AB som arbetar med att utveckla bostäder, DAMEHUS AB arbetar med Fastighetsutveckling av bostads- & hyresrätter. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9460625